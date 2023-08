O Palmeiras vive um momento crucial na temporada. Com a classificação encaminhada para a semifinal da Libertadores e na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, um fator que tem sido decisivo para o Verdão é a consistência defensiva. Sem sofrer gols há cinco partidas, o Alviverde pode alcançar sua maior sequência de jogos com a "baliza a zero" na Era Abel Ferreira nesta quarta-feira (30).