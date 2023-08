O Palmeiras sofreu uma baixa extremamente sentida pelo restante da temporada, já que Dudu teve confirmada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por uma cirurgia. Com isso, a torcida alviverde está preocupada com os rumos do time sem seu principal ídolo. E se considerarmos o desempenho do Verdão sem o camisa 7 na Era Abel Ferreira, veremos que a equipe tem um impacto nos resultados.