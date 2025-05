A diretoria do Palmeiras não descarta contratações na próxima janela de transferências e segue atenta a eventuais oportunidades de mercado para reforçar o elenco. Sem a necessidade de preencher lacunas após a chegada de sete reforços no início do ano, o Verdão depende de indicações do departamento de futebol e do técnico Abel Ferreira para avançar em possíveis investidas.

Uma delas é Gabriel Grando, goleiro reserva do Grêmio. Jovem, o goleiro chegaria para assumira vaga do experiente Marcelo Lomba, que desperta o interesse do Fluminense e possui contrato válido até dezembro deste ano.

Além do gol, o Palmeiras tem interesse em manter o zagueiro Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até o fim da temporada. Apesar de não ter pressa para concluir as negociações, o Alviverde entende que o jogador pode fazer parte do planejamento a médio prazo, especialmente após a saída de Vitor Reis para o Manchester City.

O ataque, antes considerado uma carência da equipe comandada por Abel Ferreira, agora conta com diversas opções. Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres chegaram recentemente à Academia de Futebol, enquanto Luighi e Thalys foram promovidos ao elenco profissional.

Flaco López, Felipe Anderson e Estêvão aparecem como alternativas "caseiras", por já fazerem parte do grupo. O jovem, no entanto, tem transferência acertada com o Chelsea e deixará o clube após a disputa do Mundial de Clubes, marcado para ocorrer entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Vitor Roque foi a principal contratação do Palmeiras na última janela de transferências (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Contratações à vista?

Com o Mundial de Clubes no calendário, a Fifa abriu uma janela extra de transferências em 2025, válida entre os dias 2 e 10 de junho. O próximo período oficial de inscrições começa em 10 de julho e se estende até 2 de setembro.

Anteriormente, a diretoria alviverde fechou com os seguintes nomes: Micael, Bruno Fuchs, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres.