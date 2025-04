O Palmeiras está perto de alcançar uma marca histórica de torcedores no Allianz Parque, e isso deve acontecer neste domingo (27), contra o Bahia, às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Se mais de oito mil torcedores comparecerem ao local, o clube e a WTorre, que também administra o estádio, vão comemorar o número de 8 milhões de presentes desde a inauguração da arena, em novembro de 2014.

Desde a abertura do Allianz Parque, o Verdão já conquistou 14 títulos ao longo de 10 temporadas: duas Libertadores, quatro Brasileiros, duas Copas do Brasil, quatro Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

A estrutura moderna do Allianz Parque também atrai empresas e investidores. Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, que possui camarote no estádio, comenta sobre os benefícios dos espaços premium.

- É estrategicamente vantajoso ter esses espaços exclusivos em eventos esportivos de destaque. Criamos um ambiente ideal para estabelecer conexões, fechar negócios e, como amantes do esporte, vivenciar momentos históricos do futebol brasileiro com todo o conforto - afirmou.

10 anos de Allianz Parque

Casa do Verdão localizada no mesmo terreno desde 1917, o Allianz Parque foi inaugurado no dia 19 de novembro de 2014 como o símbolo de uma nova era na história do clube paulista. No local, nesta década, o Verdão conquistou títulos, recordes e números importantes.

Títulos na casa alviverde

A primeira taça veio em 2015, pela Copa do Brasil, cuja última cobrança na disputa de pênaltis foi convertida pelo goleiro Fernando Prass. Depois, foi a vez de conquistar a taça do Brasileiro, em 2016. Em 2020, o Verdão venceu o Paulistão contra o Corinthians e, no ano seguinte, levou a Copa do Brasil. Na sequência, em 2022, vieram o Paulistão, sobre o São Paulo, a Recopa e mais um Brasileirão. Em 2023 e 2024, mais dois títulos estaduais.