Palmeiras

Palmeiras atualiza quadro de lesionado antes de jogo pela Libertadores

Murilo deixou o gramado do Nilton Santos de maca nos minutos finais da vitória sobre o Botafogo

imagem cameraMurilo durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Grecco/Palmeiras)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
16:24
  Mais Notícias

Titular do Palmeiras pela primeira vez após se lesionar no Mundial de Clubes, Murilo deixou o gramado do Nilton Santos de maca nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

O zagueiro, no entanto, não preocupa a comissão técnica para a sequência da temporada, segundo apuração da reportagem. No confronto, o camisa 26 foi substituído por Bruno Fuchs, que também superou recentemente problemas físicos.

A tendência é que Murilo seja poupado na partida de volta contra o Universitario, do Peru, após a goleada por 4 a 0 fora de casa. Além do defensor, outros titulares devem ser preservados de olho na sequência da temporada.

Com a classificação bem encaminhada, o Palmeiras aguarda o duelo entre Libertad e River Plate para conhecer o possível adversário nas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, disputado no Paraguai, as equipes empataram sem gols.

Palmeiras busca retomar a solidez defensiva com possível volta de Murilo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Murilo, zagueiro do Palmeiras, deixou o gramado do Nilton Santos nos minutos fianis da vitória sobre o Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras fora de casa no Brasileirão

Com gol de Felipe Anderson, o Palmeiras superou o Botafogo no Rio de Janeiro e alcançou a sexta vitória fora de casa nesta edição do Campeonato Brasileiro. Fora de seus domínios, o time soma ainda um empate e uma derrota, diante do Cruzeiro.

No total, o Verdão marcou 13 gols e sofreu oito, balançando as redes em todas as partidas e registrando aproveitamento de 79% dos pontos disputados.

Com 39 pontos, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileirão, quatro atrás do líder Flamengo, que tem um jogo a mais. A partida atrasada do Verdão será disputada contra o Santos, fora de casa.

circulo com pontos dentroTudo sobre

