O Palmeiras abriu a venda e diminuiu o preço dos ingressos para o duelo contra o Ceará, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. As entradas serão comercializadas exclusivamente para sócios Avanti a partir de segunda-feira (19), às 12h (de Brasília).

Os preços variam de R$ 40 (geral norte), custando R$ 20 a meia-entrada, até R$ 200 (Central Oeste) no setor mais nobre.

Para ter acesso à meia-entrada, os torcedores alviverdes precisam passar por um novo processo para comprovação do benefício, que ocorrerá de forma exclusivamente virtual antes da aquisição das entradas.

O público geral, por sua vez, poderá adquirir as entradas não comercializadas a partir das 10h (de Brasília) da próxima quarta-feira.

Recentemente, a diretoria do Palmeiras aplicou “preços populares” no duelo contra o São Paulo, na Arena Barueri, pelo Brasileirão. Com a ação, o estádio recebeu sua partida de maior público, com 29.709 pagantes, superando a marca de 29.647, registrada em confronto contra o Corinthians, pelo Paulistão.

Veja o preço dos ingressos para Palmeiras x Ceará:

Geral Norte: R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

Gol Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada]

Gol Sul: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]

Central Leste: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]

Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]

Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]

Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]

Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Resultado no jogo de ida

O Palmeiras derrotou o Ceará por 1 a 0 na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro Gustavo Gómez marcou o único gol da partida, aos 33 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira tem a vantagem do empate no confronto de volta, no Allianz Parque, para avançar às oitavas de final. Já o Ceará precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal.