Palmeiras perde novo jogador por lesão após vitória na Libertadores

Reserva na vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, Mayke entrou no lugar do zagueiro Bruno Fuchs na segunda etapa, mas deixou o gramado do Estádio Nacional com dores na coxa após sete minutos em campo.

Com a lesão do camisa 12, a comissão técnica perde mais uma opção para a lateral-direita, já que Marcos Rocha segue em tratamento no departamento médico. Assim, Giay aparece como a única alternativa natural para a posição nas próximas partidas.

Mayke, inclusive, deve passar por novas avaliações médicas ao desembarcar no Brasil e seguirá cronograma de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Além do lateral, Raphael Veiga (preservado por trauma na lombar) Aníbal Moreno (trauma no ombro esquerdo), Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda), Paulinho (cirurgia na perna direita), Maurício (transição física) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) seguem fora.

Desfalques à parte, o Palmeiras venceu com gol de Richard Ríos nos acréscimos e igualou o Cerro Porteño na liderança do grupo G da Libertadores.

Mayke é um dos sete desfalques do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Abel modifica escalação do Palmeiras

Mesmo com dois laterais-direitos à disposição, Abel Ferreira optou por escalar três zagueiros e deslocar Bruno Fuchs para o setor, com Gómez e Micael completando a última linha. Piquerez, que costuma atuar pelo lado esquerdo da defesa, foi posicionado mais à frente, próximo ao trio de meias, aproximando-se dos pontas.

A necessidade de buscar o resultado após sofrer dois empates fez o treinador modificar o esquema tático e optar por jogadores mais ofensivos. Foi com assistência do jovem Luighi e gol de Ríos, ambos reservas, que o Verdão anotou o gol decisivo.