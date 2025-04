Abel utiliza jogador do Corinthians ao destacar dificuldades de enfrentar o Palmeiras

Satisfeito com a vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal nesta quinta-feira (3), pela estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, Abel Ferreira utilizou Raniele como exemplo para elencar as dificuldades de enfrentar o Alviverde em campo.

Após conquistar o título estadual, o volante afirmou que o rival planejou matar os ataques do Verdão com faltas na final do Paulistão. Na sequência, listou os desafios de enfrentar o Verdão, até então tricampeão do torneio estadual.

- Os adversários dão a vida para ganhar do Palmeiras, o Corinthians jogou para dar porrada (na final do Campeonato Paulista), para não deixar o Palmeiras jogar. Eles (jogadores do Corinthians) falaram isso, não eu - afirmou Abel.

Após sofrer o empate em duas oportunidades fora de casa, o Palmeiras viu Luighi encontrar Richard Ríos dentro da área, que marcou o terceiro gol alviverde e deu números finais ao jogo no Estádio Nacional de Lima. Com a vitória, o Verdão igualou o Cerro Porteño em pontos e assumiu a liderança do grupo G da competição continental.

Relembre a fala de Raniele após a partida entre Palmeiras e Corinthians

Em entrevista, Raniele comentou as dificuldades de enfrentar o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista e afirmou que o time fez "um jogo de Sul-Americana" no Derby. Após vencer a partida de ida no Allianz Parque, o rival empatou sem gols em casa e conquistou o 31º título estadual.

- Contra o Palmeiras, a gente fez um jogo estilo Sul-Americana. Não tenho vergonha de falar isso, não. Contra o Palmeiras paramos os ataques com falta, seguramos o jogo e ficamos no chão - afirmou o jogador do Corinthians.