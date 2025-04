Torcida do Palmeiras é alvo de racismo em jogo com Sporting Cristal pela Libertadores

Mais um caso de racismo contra brasileiros em jogos da Copa Libertadores. Durante a vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal por 3 a 2, nesta quinta-feira (3), um torcedor rival imitou o som e gestos de um macaco em direção ao setor de visitantes do Estádio Nacional de Lima, no Peru.

O ato foi registrado e publicado por um torcedor alviverde nas redes sociais. Nas últimas semanas, Luighi, atacante das categorias de base, também foi alvo de injúria racial no duelo diante do Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20, no Paraguai.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, boicotou o sorteio dos grupos da atual edição da Libertadores, realizado na sede da Conmbeol, no Paraguai. O protesto foi em razão da falta de severidade nas punições da entidade diante dos crimes ocorridos, principalmente contra atletas do clube.

- Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime (racismo), não consegue tratar os brasileiros com o tamanho que os clubes representam à Conmebol, por que não pensar em nos filiarmos à Concacaf? Só assim vão respeitar o futebol brasileiro - questionou.

Na última noite, a torcida do Talleres, da Argentina, também proferiu gestos racistas para os são-paulinos presentes no local.

Estêvão comemora primeiro gol do Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, pela fase de grupos da Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Posição oficial do Palmeiras

É desgastante que, semana após semana, tenhamos de nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol.

A reincidência deste crime, cometido nesta quinta-feira (3) por um torcedor do Sporting Cristal-PER, que imitou um macaco em direção a palmeirenses presentes no estádio, demonstra novamente que as medidas adotadas até o momento são inadequadas e insuficientes para combater os insistentes episódios de discriminação racial ocorridos nos gramados sul-americanos.

Que o Sporting Cristal, as autoridades de segurança pública do Peru e a Conmebol tomem as devidas providências; do contrário, gestos como aos que assistimos hoje continuarão se repetindo, com a bênção da impunidade.

Quanto ao Palmeiras, seguimos leais ao nosso compromisso de lutar contra toda e qualquer forma de discriminação. Racismo não é provocação! Racismo é crime!

Palmeiras marca nos acréscimos e estreia com vitória na Libertadores

O Palmeiras contou com um gol de Richard Ríos, nos acréscimos da segunda etapa, para vencer o Sporting Cristal por 3 a 2, no Peru, na estreia da fase de grupos da Libertadores.

Além do meio-campista colombiano, Estêvão, ainda no primeiro tempo, e Piquerez, em cobrança de pênalti, marcaram os outros gols do Verdão, que chegou a três pontos e igualou o Cerro Porteño, próximo adversário, na liderança do grupo G.