Palmeiras elimina o São Paulo e encara o Novorizontino na final do Paulistão

O Palmeiras garantiu vaga na final do Campeonato Paulista ao vencer o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (1º), na Arena Barueri. Mauricio e Flaco López anotaram para o Alviverde, e Calleri descontou para os visitantes. Na decisão, o time comandado por Abel Ferreira enfrentará o Novorizontino.

continua após a publicidade

+ Veja gols de Palmeiras x São Paulo

Na outra semifinal, o Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0 e assegurou vaga na decisão. Com melhor saldo de gols em relação ao Palmeiras, o time do interior terá a vantagem de disputar o segundo jogo como mandante. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda irá detalhar a tabela da final do torneio estadual, cujas partidas estão previstas para os dias 4 e 8 de março.

Como foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo?

A intensidade marcou o início do clássico e fez o Palmeiras se impor diante do São Paulo Futebol Clube. Com as linhas adiantadas, a equipe comandada por Abel Ferreira pressionou a saída de bola rival e, sempre que recuperava a posse, acelerou a transição em direção ao gol defendido por Rafael.

continua após a publicidade

Aos sete minutos, o time alviverde abriu o placar na Arena Barueri. Após troca de passes no campo ofensivo, Vitor Roque acionou Mauricio. A bola desviou na defesa tricolor e sobrou livre para o camisa 18 finalizar e balançar as redes, marcando seu segundo gol em dois clássicos contra o rival na temporada.

O Palmeiras manteve o controle da partida até a parada para hidratação e criou novas oportunidades com Flaco López e o próprio Vitor Roque. A partir dos 30 minutos, o São Paulo passou a ter mais posse de bola, ainda que de forma alternada, enquanto o time alviverde recuou suas linhas e passou a explorar os contra-ataques.

continua após a publicidade

Os minutos finais da etapa inicial tiveram o São Paulo mais presente no campo de ataque, ao passo que o Palmeiras passou a apostar nas transições rápidas para explorar os espaços deixados pelo adversário. Em uma dessas escapadas, Andreas Pereira encontrou Piquerez, que avançou livre pelo lado esquerdo da área e finalizou cruzado, com perigo, rente à trave. Do outro lado, Allan aparecia sem marcação, mas não foi acionado.

Ao todo, a primeira etapa teve dez finalizações, seis delas da equipe mandante. Apenas uma foi no alvo, justamente o chute de Mauricio que resultou no gol alviverde.

A segunda etapa começou equilibrada. Logo aos cinco minutos, o São Paulo reclamou de pênalti após a bola atingir o braço de Gustavo Gómez dentro da área. Sem o auxílio do VAR, a árbitra optou por mandar o jogo seguir, o que provocou reclamações do banco e dos jogadores tricolores.

Na sequência, o Palmeiras ampliou o marcador em jogada ensaiada. Andreas Pereira cobrou falta para Piquerez, que cruzou pela esquerda e encontrou Flaco López livre para dominar e finalizar na saída do goleiro Rafael.

Já aos 20 minutos, a arbitragem assinalou pênalti para o São Paulo após Marlon Freitas atingir Bobadilla dentro da área. Jonathan Calleri converteu a cobrança e diminuiu a desvantagem.

Os momentos finais foram marcados por intensas reclamações contra a equipe de arbitragem e pela tentativa de pressão do São Paulo. O placar, no entanto, permaneceu inalterado: 2 a 1 Palmeiras e vaga garantida na final.

Flaco López durante partida entre Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Paulistão (Foto: LUCAS CORREA/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Ficha Técnica:

⚽PALMEIRAS 2 X 1 SÃO PAULO

🏆CAMPEONATO PAULISTA - SEMIFINAL

📆 Data e horário: domingo, 1° de março, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

🟨 Cartão amarelo: Piquerez e Gustavo Gómez (PAL); Sabino (SAO)

🟥 Cartão vermelho: Victor Castanheira (PAL)

👭Público: 29.717

💰Renda: R$ 1.030.515,50

🥅Gols: Mauricio e Flaco López (PAL); Calleri (SAO)

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Daiane Caroline Muniz dos Santos

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa

Escalações:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Felipe Anderson); Allan (Arias), Flaco López (Lucas Evangelista) e Vitor Roque (Ramón Sosa).

SÃO PAULO (Técnico: Crespo)

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Luan (Danielzinho), Bobadilla (Caully) e Marcos Antônio; Lucas (André Silva), Luciano e Calleri.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.