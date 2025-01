Palmeiras passa Flamengo em ranking de clubes mais valiosos fora da Europa

O Palmeiras segue se destacando no cenário nacional e internacional. O clube paulista valorizou o seu elenco, passou o Flamengo e se tornou o clube mais valioso fora da Europa. O levantamento é do CIES Football Observatory, que considera os valores de transferência dos jogadores de cada time e fez um ranking com 10 deles.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Além do Palmeiras e Flamengo, o Botafogo fecha o top-3. Outros três clubes do México, dois da Argentina e dois da Arábia Saudita completam o top-10.

Segundo o estudo do CIES, o elenco do Palmeiras está avaliado em 201 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão, na cotação atual). Na sequência aparecem Flamengo, com 198 milhões de euros (R$ 1,188 bilhão), e Botafogo, com 147 milhões de euros (R$ 882 milhões). Os clubes brasileiros superam times como Al-Hilal, de Neymar, e Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Entre os brasileiros, os jogadores mais caros são Estêvão, do Verdão, avaliado entre 35 e 49 milhões de euros (entre R$ 223 e R$ 312 milhões, na cotação atual), seguido por Luiz Henrique, do Glorioso, entre 24 e 33 milhões de euros (R$ 153 e 210 milhões) e, Pedro, do Rubro-Negro, entre 17 e 23 milhões de euros (entre R$ 108 e R$ 146 milhões).

Veja o ranking:

Palmeiras (BRA) - €201 m

Flamengo (BRA) - €198 m

Botafogo (BRA) - €147 m

América (MEX) - €131 m

Monterrey (MEX) - €118 m

River Plate (ARG) - €117 m

Chivas Guadalajara (MEX) - €115 m

Al-Hilal (KSA) - €110 m

Boca Juniors (ARG) - €109 m

Al-Nassr (KSA) - €108 m