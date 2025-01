O Palmeiras segue esperando uma reposta do Fulham sobre Andreas Pereira, alvo do Verdão que atua pelo clube. Sem pressa, os ingleses aguardam a abertura da janela para definir se o meia vai voltar a atuar no Brasil.

Gabriel Menino se despede do Palmeiras e recebe homenagem: 'É um até breve'

Inicialmente, o clube inglês manifestou que iria definir o futuro do jogador apenas após o Boxing Day, feriado pós-Natal em que ocorrem jogos da Premier League. O Fulham venceu o Chelsea, empatou com o Bournemouth e encerra sua participação neste domingo (5), contra o Ipswich Town, às 9h (de Brasília).

A proposta do Palmeiras é de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões, na cotação atual), com a inclusão de quantias adicionais por bônus alcançados durante a temporada. O contrato do brasileiro com o clube inglês vai até junho de 2026.

Marco Silva, treinador do Fulham, já desconversou publicamente sobre o interesse do Verdão no atleta. Perguntado sobre a possibilidade de perder o jogador para o mercado brasileiro, o português negou que tenha conversado com Andreas Pereira.

— Claro que falo com ele, mas isso do Palmeiras não é para uma conversa entre mim e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora, não tenho nenhuma informação do clube que tem algo perto de acontecer. Portanto, nem há conversa — afirmou o técnico em entrevista à "ESPN".

Andreas Pereira também atua pela Seleção Brasileira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Concorrência por Andreas Pereira

Outros clubes da Europa já demonstraram interesse na contratação do meia brasileiro. Na última janela de transferências, o Fulham recusou propostas do Olympique de Marselha, da França, e do Nottingham Forest, também da Inglaterra.

O jogador defende o Fulham desde 2022, mas anteriormente estava no Flamengo. Em 2021, Andreas Pereira esteve em campo na vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra o clube carioca, em Montevidéu, que deu o título da Libertadores ao Verdão. Naquela partida, o meia ficou marcado por perder a bola para o atacante Deyverson, que entrou na área e marcou o gol da vitória já na prorrogação.