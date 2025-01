O zagueiro Gustavo Gómez concedeu entrevista à rádio "Versus", do Paraguai, e revelou que o Palmeiras o consultou sobre a possibilidade de ter jogadores paraguaios no time. Segundo o capitão alviverde, os nomes que despertaram o interesse da diretoria foram Alex Arce, Isidro Pitta e Mathías Villasanti.

- Me perguntaram por Alex (Arce), Pitta e por Villasanti. Sempre estou pressionando um pouquinho para ter um companheiro paraguaio no Palmeiras. Faz sete anos que estou lá e nunca trouxeram outro paraguaio - brincou Gómez durante entrevista à rádio paraguaia.

Isidro Pitta foi anunciado pelo Red Bull Bragantino após defender o Cuiabá, enquanto Villasanti segue em pauta no Verdão, que mantém conversas com o estafe do jogador do Grêmio. Já Alex Arce, artilheiro do Campeonato Equatoriano pela LDU, chegou a comentar, recentemente, que falou com Gómez. Na ocasião, chegou a dizer que "quem não gostaria de jogar no Palmeiras?".

Em relação à relação que tem com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, Gómez fez elogios e ressaltou a importância de Anderson Barros nas negociações do Verdão.

- Temos uma relação super boa com a presidente. É um orgulho para todos nós ter uma mulher como presidente, que é uma líder de verdade, me dou muito bem com ela, mas quem se encarrega de todas as negociações no Palmeiras é o diretor esportivo, é uma equipe super profissionalizada em todos os sentidos, então isso fica a cargo do Anderson Barros, mas tomara que em algum momento eu possa ter um companheiro paraguaio para poder compartilhar um tererê (risos) - completou o zagueiro.

