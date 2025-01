De saída do Palmeiras rumo ao Atlético-MG, o meio-campista Gabriel Menino foi homenageado neste sábado (4), na Academia de Futebol. Ao lado dos troféus que ajudou o clube a conquistar a partir de 2020, quando subiu para o elenco profissional, o jogador recebeu da presidente Leila Pereira uma placa, uma camisa com o número de jogos disputados pelo Verdão (245) e um quadro estilizado com as taças que ergueu no período.

- Sempre serei grato ao Palmeiras. Foi o clube que abriu as portas para eu ser o profissional que sou hoje e que realizou os meus primeiros sonhos. Foi uma honra e uma imensa alegria ter vestido esta camisa maravilhosa. O Palmeiras vai ficar sempre no meu coração, principalmente os torcedores e as pessoas que trabalham no dia a dia para o clube ser o que é hoje. Não é um adeus, é um até breve - disse o jogador.

A presidente alviverde parabenizou o atleta pelo período vitorioso em que esteve no Palmeiras. Segundo Leila, ele sai do Palmeiras com as portas abertas para um dia retornar.

- O Gabriel Menino ajudou o Palmeiras em diversas conquistas e, por isso, fiz questão de estar presente neste momento especial. Não é uma despedida, é um até logo. O seu sucesso é o nosso sucesso, afinal você nunca vai deixar de ser uma Cria da Academia - disse a mandatária.

Números de Menino

O meia chegou ao Palmeiras em 2017, aos 16 anos, depois de se destacar no Guarani. No elenco profissional desde 2020, tem números importantes pelo clube e conquistou dez títulos. No total, disputou 245 partidas, dividindo com Evair a 62ª posição na lista dos atletas que mais entraram em campo pelo clube, e marcou 18 gols.

