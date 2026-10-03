A diretoria do Palmeiras trabalha para negociar, ao término da atual temporada, alguns dos jogadores que estão emprestados. Entre os atletas cedidos, dois despertam o interesse de suas atuais equipes, que avaliam a possibilidade de contratá-los em definitivo. O terceiro é destaque na Série B do Campeonato Brasileiro e atrai interesse de clubes do exterior.

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Sem espaço no setor ofensivo, Luighi foi emprestado ao New York City, dos Estados Unidos, até o fim de dezembro. O atacante não precisou de período de adaptação na MLS e foi eleito, de forma consecutiva, o melhor jogador da equipe nos dois últimos meses. Caso mantenha o desempenho atual, a expectativa é de que o clube norte-americano exerça a opção de compra.

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O Palmeiras recebeu cerca de R$ 1,5 milhão pelo empréstimo e fixou a opção de compra em US$ 6 milhões (R$ 31,2 milhões). O clube paulista ainda manteve 20% dos direitos econômicos do atacante, com possibilidade de lucro em uma eventual venda futura.

Micael, assim como Luighi, também foi emprestado a uma equipe dos Estados Unidos e atua no Inter Miami, que conta com Lionel Messi e Luis Suárez. O zagueiro tem contrato de empréstimo até o fim do ano, e as partes já iniciaram conversas para uma transferência em definitivo.

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Micael, ex-Palmeiras, em entrevista no Inter Miami (Foto: Reprodução/X)

De acordo com apuração do Lance!, o Palmeiras espera receber cerca de R$ 30 milhões pela negociação. O valor é semelhante ao desembolsado pelo clube para contratar Micael junto ao Houston Dynamo.

Por fim, Rômulo completa o trio de jogadores que o Palmeiras pretende negociar ao término da atual temporada. O meia é um dos principais destaques do Novorizontino, vice-líder da Série B e em busca de uma vaga na elite do futebol brasileiro.

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Assim como os dois jogadores citados anteriormente, Rômulo também não está nos planos da comissão técnica de Abel Ferreira para a temporada 2027. O meia aguarda o fim da campanha do Novorizontino para se reunir com a diretoria alviverde e definir o futuro. De acordo com o Lance!, o Palmeiras espera receber pouco mais de R$ 20 milhões pelo atleta.

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Jogadores emprestados podem fazer Palmeiras atingir meta de vendas

O Palmeiras estabeleceu uma meta de R$ 399,7 milhões em vendas de jogadores para a temporada 2026. O montante foi aprovado pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF) do clube, que está próximo de atingir o objetivo. Até o momento, o Palmeiras alcançou cerca de 90% da meta, impulsionado principalmente pela venda de Allan ao Manchester City.

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Além do meia-atacante formado nas categorias de base, negociado por 37,5 milhões de euros fixos, com possibilidade de outros 2,5 milhões de euros em metas, outros jogadores também contribuíram para o resultado. Entre eles estão Kaique, transferido para o Sporting, Facundo Torres, negociado com o Austin FC, e Riquelme Fillipi, que se transferiu para o Inter Miami. Jhon Jhon, por sua vez, também gerou receita ao Palmeiras com a saída do Red Bull Bragantino para o Zenit, da Rússia, já que o clube mantinha parte dos direitos econômicos.