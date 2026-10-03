Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras negocia venda de trio de emprestados ao fim da temporada

Micael, Rômulo e Luighi não estão no planejamento da comissão técnica para 2027

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
03/10/2026 08:41
Favorite o Lance! no Google
Leila Pereira durante homenagem ao técnico Abel Ferreira por ter alcançado neste ano o posto de treinador com mais títulos na história do Palmeiras.
Leila Pereira ao lado do técnico Abel Ferreira (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

A diretoria do Palmeiras trabalha para negociar, ao término da atual temporada, alguns dos jogadores que estão emprestados. Entre os atletas cedidos, dois despertam o interesse de suas atuais equipes, que avaliam a possibilidade de contratá-los em definitivo. O terceiro é destaque na Série B do Campeonato Brasileiro e atrai interesse de clubes do exterior.

+ Palmeiras mantém bet no uniforme e aguarda definição sobre patrocínio para avaliar prejuízo

Sem espaço no setor ofensivo, Luighi foi emprestado ao New York City, dos Estados Unidos, até o fim de dezembro. O atacante não precisou de período de adaptação na MLS e foi eleito, de forma consecutiva, o melhor jogador da equipe nos dois últimos meses. Caso mantenha o desempenho atual, a expectativa é de que o clube norte-americano exerça a opção de compra.

continua após a publicidade

O Palmeiras recebeu cerca de R$ 1,5 milhão pelo empréstimo e fixou a opção de compra em US$ 6 milhões (R$ 31,2 milhões). O clube paulista ainda manteve 20% dos direitos econômicos do atacante, com possibilidade de lucro em uma eventual venda futura.

Micael, assim como Luighi, também foi emprestado a uma equipe dos Estados Unidos e atua no Inter Miami, que conta com Lionel Messi e Luis Suárez. O zagueiro tem contrato de empréstimo até o fim do ano, e as partes já iniciaram conversas para uma transferência em definitivo.

continua após a publicidade
Micael, ex-Palmeiras, em entrevista no Inter Miami (Foto: Reprodução/X)
Micael, ex-Palmeiras, em entrevista no Inter Miami (Foto: Reprodução/X)

De acordo com apuração do Lance!, o Palmeiras espera receber cerca de R$ 30 milhões pela negociação. O valor é semelhante ao desembolsado pelo clube para contratar Micael junto ao Houston Dynamo.

Por fim, Rômulo completa o trio de jogadores que o Palmeiras pretende negociar ao término da atual temporada. O meia é um dos principais destaques do Novorizontino, vice-líder da Série B e em busca de uma vaga na elite do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Assim como os dois jogadores citados anteriormente, Rômulo também não está nos planos da comissão técnica de Abel Ferreira para a temporada 2027. O meia aguarda o fim da campanha do Novorizontino para se reunir com a diretoria alviverde e definir o futuro. De acordo com o Lance!, o Palmeiras espera receber pouco mais de R$ 20 milhões pelo atleta.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Jogadores emprestados podem fazer Palmeiras atingir meta de vendas

O Palmeiras estabeleceu uma meta de R$ 399,7 milhões em vendas de jogadores para a temporada 2026. O montante foi aprovado pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF) do clube, que está próximo de atingir o objetivo. Até o momento, o Palmeiras alcançou cerca de 90% da meta, impulsionado principalmente pela venda de Allan ao Manchester City.

continua após a publicidade

Além do meia-atacante formado nas categorias de base, negociado por 37,5 milhões de euros fixos, com possibilidade de outros 2,5 milhões de euros em metas, outros jogadores também contribuíram para o resultado. Entre eles estão Kaique, transferido para o Sporting, Facundo Torres, negociado com o Austin FC, e Riquelme Fillipi, que se transferiu para o Inter Miami. Jhon Jhon, por sua vez, também gerou receita ao Palmeiras com a saída do Red Bull Bragantino para o Zenit, da Rússia, já que o clube mantinha parte dos direitos econômicos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
gustavo gomez paraguai

Palmeiras

Gómez vence duelo com Arias em amistoso com quarteto do Palmeiras

Há 1 minuto
Arias em ação durante Colômbia e Paraguai, pelo amistoso internacional

Fora de Campo

Atuação de Arias contra Paraguai repercute no exterior: 'Não tem'

Há 2 horas
Rômulo Palmeiras pode ser inscrito na Libertadores

Palmeiras

Emprestado pelo Palmeiras, destaque da Série B tem futuro indefinido: 'Muita coisa para ajeitar'

Há 17 horas
Maracanã

Fluminense

Fluminense divulga preços e datas de venda de ingressos para semifinal contra o Palmeiras

Há 17 horas
Estádio Nubank Parque do Palmeiras antes de confronto com o Fortaleza

Palmeiras

Palmeiras terá limitação no Nubank Parque contra o Corinthians, mas ganha reforço

Há 18 horas
Palmeiras anuncia novo uniforme especial para a disputa do Mundial de Clubes

Palmeiras

Palmeiras mantém bet no uniforme e aguarda definição sobre patrocínio para avaliar prejuízo

Há 19 horas
Mais LANCE!
Abel Ferreira- Palmeiras

Palmeiras encara maratona de jogos com plano para convocados e atenção de Abel

Rafael Navarro cinduzindo a bola contra o New York RedBulls

Ex-Palmeiras e Botafogo, Rafael Navarro chega a dezesseis gols na MLS

Lito Sousa era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Lito Sousa e o Palmeiras: a história de uma paixão que ganhou força na luta contra a doença

Lito Sousa era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Palmeiras publica mensagem de despedida a Lito Sousa, torcedor símbolo do clube

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã

Conmebol define gancho de Abel Ferreira por expulsão em LDU x Palmeiras na Libertadores

Lito Sousa era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Torcedor do Palmeiras, Lito Sousa morre aos 59 anos

Fred comemora gol pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fred revela interesse do Palmeiras antes de fechar com o Atlético-MG: 'Leila quer te levar'

Treino do Palmeiras

Palmeiras disputa coletivo de olho no Bahia; Paulinho segue em preparação

Taça troféu da Libertadores

Conmebol renova parceria com cervejaria em evento com dicas de ídolos sobre a Libertadores

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Flamengo x Palmeiras: cenário de 2025 se repete em 2026

Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina

Atuação de Flaco López contra Bolívia repercute no exterior: 'É preciso'

Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina

Flaco López, do Palmeiras, marca primeiro gol pela Argentina; veja

Giay, do Palmeiras, em ação com a camisa da Argentina

Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não há'