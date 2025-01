Palmeiras não relaciona Rony em meio à negociação com clubes brasileiros

Atacante do Palmeiras, Rony não foi relacionado pela comissão técnica para o duelo contra o Noroeste neste sábado (18), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Fora do planejamento para a temporada, o jogador recebeu propostas de alguns clubes do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Em meio à negociação com Andreas, Palmeiras tem Matheus Pereira como plano B e encaminha proposta

O Fluminense chegou a acertar com a Palmeiras a transferência, mas o jogador não concordou com os termos salariais ofertados, o que esfriou as tratativas.

Após procurar representantes do atleta, o Santos reabriu conversas com Rony para viabilizar o negócio. A presidente Leila Pereira conversa diretamente com diretores do Peixe, que buscam opções para o setor ofensivo após o retorno à elite do Brasileirão. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista "André Hernan".

continua após a publicidade

– Acho que sim (fim de ciclo). Como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom pra ele novos ares. (…) No caso do Rony, eu concordo com Abel. Rony é atleta do Palmeiras e enquanto estiver conosco está à disposição do nosso treinador. – afirmou a presidente após anúncio do novo patrocinador master.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, explicou sobre o futuro de Rony no clube após anúncio do novo patrocinador master (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com contrato até dezembro de 2026, Rony deve deixar o Palmeiras nesta janela de transferências. Embora tenha terminado a última temporada como reserva, foi o jogador mais utilizado por Abel Ferreira em 2024, com 63 partidas disputadas.

continua após a publicidade

Presidente do Fluminense explica oferta por Rony

Durante entrevista coletiva realizada na última sexta-feira (17), Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, detalhou o interesse do clube carioca em Rony.

De acordo com o dirigente, o Tricolor formalizou duas propostas pelo atacante e não pretende aumentar os valores. No entanto, as ofertas não agradaram ao atleta, que aguarda novas investidas no mercado para definir seu futuro.

– Fui até o staff do jogador, fizemos uma primeira proposta, que não foi aceita. Ele não ignorou o Fluminense, muito pelo contrário. Nenhum jogador faria isso, porque é um clube extremamente interessante para o futebol brasileiro. Na segunda proposta também não houve aceite, aí paramos a negociação. Porque chegamos até onde podemos chegar – explicou.