Palmeiras mira substituto de Endrick após pedido de Abel Ferreira; veja nomes

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 07/11/2024 - 11:43 • São Paulo (SP)

Distante da luta pelo tricampeonato do Brasileirão, o Palmeiras mapeia o mercado em busca de ao menos uma contratação para o setor ofensivo. A chegada de novos nomes, inclusive, foi um pedido do técnico Abel Ferreira, que identificou carências no elenco após a saída de Endrick.

Negociado com o Real Madrid, o jovem deixou o Palmeiras em julho de 2024, ao completar 18 anos. A diretoria alviverde decidiu não contratar uma reposição, o que fez com que Fláco López fosse promovido à equipe titular pela comissão técnica.

- Vendemos o nosso centroavante, o Endrick. De todas as equipes que lutam pelo título, no quesito centroavante, nós fomos os mais prejudicados - disse Abel Ferreira após derrota no Dérbi.

Apesar de acumular 21 gols e viver sua temporada mais goleadora, Flaco López caiu de rendimento nas últimas semanas, período que coincidiu com uma sequência de tropeços do clube no Brasileirão, e está há cinco jogos sem balançar as redes.

Palmeiras tentou Gabigol e Gabriel Jesus

Anteriormente, o Palmeiras demonstrou interesse em contratar um centroavante "de peso" e apresentou um pré-contrato a Gabigol, que possui vínculo com o Flamengo até dezembro e estará livre no mercado a partir de janeiro do próximo ano. O atacante, porém, não respondeu ao contato paulista, o que esfriou as tratativas.

No início de outubro, a diretoria do Palmeiras procurou o Arsenal, da Inglaterra, com o objetivo de repatriar Gabriel Jesus, revelado nas categorias de base do clube. No entanto, os londrinos afirmaram que não têm interesse em negociar o jogador e não abriram sequer negociações com o Verdão, seja por empréstimo ou pela compra definitiva.

Palmeiras tentou a contratação de Gabigol na metade do ano (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Mudança de rota no mercado

Após as negativas, Leila Pereira afirmou em entrevista que, caso seja reeleita em novembro, não irá contratar grandes estrelas. Mas o atual desempenho dos jogadores do setor, aliado ao pedido de Abel Ferreira após a derrota no Dérbi, pode alterar esse cenário.

Palmeiras, entretanto, só poderá reforçar o setor ofensivo após o término do Brasileirão, já que a janela de transferências do futebol nacional abre apenas no início de janeiro.