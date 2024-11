Ex-Vasco revela sondagens de Palmeiras e Flamengo e afirma desejo de retornar ao Brasil

Evander em ação pelo Portland Timbers (Foto: Divulgação)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 07/11/2024 - 09:30 • São Paulo (SP)

Um dos principais destaques do Portland Timbers na MLS, Evander revelou em entrevista ao Charla Podcast, na última quarta-feira (6), que foi procurado recentemente por Palmeiras e Flamengo.

Ambos os rivais demonstraram interesse no atleta no meio do ano. O clube carioca, inslucive, chegou a formalizar uma proposta de 7 milhões de dólares (R$ 34 milhões na cotação atual), que acabou negada pela equipe norte-americana.

- Teve interesse (do Flamengo), teve interesse do Palmeiras também. E agora no meio do ano teve interesse de clubes europeus, perguntando a situação. Mas, eles (Portland Timbers) não queriam me vender - revelou o jogador.

Formado nas categorias de base do Vasco, o atleta tem o desejo de chegar à Seleção e vê no futebol brasileiro uma boa oportunidade para entrar no radar do técnico Dorival Júnior.

- É meu plano de carreira. Quero voltar a um lugar que vou me destacar para ir à seleção brasileira. Joguei na seleção de base, fui campeão. Quero aproveitar esse momento que a seleção está em reformulação e vir para um lugar onde posso me destacar, para ser considerado - explicou.

Apesar de ter contrato até 2026, Evander admitiu que o Portland Timbers está disposto a ouvir propostas que sejam vantajosas para ambas as partes.

Evander recebeu sondagens do Palmeiras na última janela de transferências (Foto: Divulgação)

- Agora eles estão abertos a ouvir propostas. Eles queriam me manter, mas acho que agora eles estão abertos a escutar ofertas e fazer o melhor para as duas partes - completou.

Evander estreou na equipe profissional do Vasco em 2016, onde permaneceu por três temporadas antes de ser negociado com o Midtjylland, da Dinamarca. Em 2023, transferiu-se em definitivo para o Portland Timbers. Ao todo, ele acumula 26 gols e 23 assistências em 61 partidas pelo clube da MLS.