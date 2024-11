Entenda como o Palmeiras se espelha no Flamengo para salvar temporada

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 06/11/2024 - 14:38 • São Paulo (SP)

É provável que vários torcedores do Palmeiras se lembrem do Brasileirão de 2009. Naquele ano, o título estava praticamente nas mãos do time paulista, que havia sido líder por 17 rodadas, deixando viva a esperança em encerrar a fila por títulos expressivos. No entanto, o grande favorito fez algo quase improvável: perdeu a liderança na reta final, com uma série de resultados negativos, e ficou fora do G4.

Naquela ocasião, o Verdão perdeu a ponta da tabela na 34ª rodada, sem conseguir retomar depois. Quem gosta de superstição pode se apegar a essa: a diferença de pontos do Palmeiras, até a 32ª rodada - a mesma em que o Brasileirão 2024 está - para o Flamengo, que seria o campeão daquele ano, era de seis pontos (57 x 51), ou seja, a mesma distância do Palmeiras para o Botafogo (67 x 61), atualmente.

Se o Flamengo conseguiu, em 2009, uma forte arrancada para assumir a ponta e ficar com a taça, o Palmeiras de Abel Ferreira tem tudo para conseguir o mesmo. É claro que não depende apenas de suas forças, já que precisará secar o Glorioso para que tire o pé do acelerador até o final, fato que aconteceu recentemente, no último Nacional.

Agora o Palmeiras busca ser o autor do feito e não a vítima dele. Para isso, não pode perder pontos até o final. Vale lembrar que ainda há um confronto direto entre Palmeiras x Botafogo, válido pela 36ª rodada, no Allianz Parque. Dependendo dos resultados até lá, o jogo pode ser um novo ensaio de uma final do Brasileirão e praticamente definir o futuro campeão.

