Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (07), Cruzeiro e Palmeiras jogam pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. No primeiro jogo, o Verdão venceu por 2 a 0. A partida terá início a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do SporTV; confira as estatísticas do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras Sub-20.

O Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-20, mas terá que reverter a vantagem do Palmeiras para avançar (Foto: Divulgação / Cruzeiro)

Estatísticas de Cruzeiro e Palmeiras Sub-20

O Cruzeiro chega para o jogo de hoje justamente após ter perdido o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, por 2 a 0, para o Palmeiras. O clube mineiro não tem outras competições para disputar, já que o calendário do futebol de Minas também já se encerrou para esta categoria. O Cabuloso foi vice-campeão do Mineiro Sub-20.

Já o Palmeiras vem para esta partida após perder por 1 a 0 para o Novorizontino nas semifinais do Campeonato Paulista Sub-20. O resultado deixou o Verdão fora da decisão do campeonato, pelo agregado de 2 a 1. Na temporada, o time alviverde já conquistou o Brasileirão Sub-20, e só tem a Copa do Brasil pela frente.

Palpites para o jogo

Cruzeiro e Palmeiras estão rivalizando em jogos importantes nesta temporada. As equipes protagonizaram a final do Brasileirão Sub-20, vencida pelo Verdão, que também tem vantagem de dois gols para esta partida de hoje. O mais provável é que o Palmeiras saia com a vaga para as semifinais. Nas cinco últimas disputas que fez em casa, o Cabuloso possui três vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Palmeiras tem duas vitórias, dois empates e uma derrota; confira as estatísticas do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, pelo Sub-20, em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Cruzeiro Sub-20 e Palmeiras Sub-20

Cruzeiro

Otávio Costa; Dorival, Pedrão, Kauã Prates e Italo; Jhosefer, Rhuan Gabriel e José; Ruan Índio, Kevis e Kenji - Técnico: Luciano Dias.

Palmeiras

Deivid Andrade; Gilberto Junior, Robson, Benedetti e Arthur Gabriel; Patrick Silva, Ney Silva e Rafael Coutinho; Thalys, Luighi e Riquelme Fillipi - Técnico: Lucas Andrade.