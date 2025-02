Palmeiras marca nos minutos finais, vence o Mirassol e avança no Paulistão

O Palmeiras derrotou o Mirassol por 3 a 2 neste domingo (23), fora de casa, e garantiu a classificação para as quartas de final do Paulistão. Flaco López, Raphael Veiga e Allan marcaram para o Verdão, enquanto Iury Castilho e Léo Gamalho anotaram para a equipe mandante.

continua após a publicidade

+ Palmeiras define prazo para encerrar negociação por Vitor Roque

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira ultrapassou a Ponte Preta, que perdeu para o Red Bull Bragantino, saltou para a segunda colocação e avançou às quartas de final da competição estadual.

Como foi o jogo?

Com a missão de vencer para manter vivo o sonho da classificação, o Palmeiras tentou propor o jogo, mas quem criou a primeira chance de perigo foi o Mirassol. Yury Castilho, aos 13 minutos do primeiro tempo, venceu disputa no alto e cabeceou com perigo.

continua após a publicidade

Na sequência, o Verdão respondeu com um chute de fora da área de Veiga, que não acertou o gol defendido por Muralha. Após o susto, o Alviverde cresceu no confronto, começou a ditar o ritmo e abriu o placar com Flaco López, que aproveitou o rebote para empurrar a bola para o fundo da rede.

Nos minutos finais, o Leão buscou o empate com Iury Castilho, que recebeu um belo passe de calcanhar para igualar o marcador.

Logo aos dois minutos da segunda etapa, Veiga voltou a colocar o Palmeiras em vantagem após falha da defesa rival. O que parecia um cenário favorável se transformou em pesadelo após Léo Gamalho, que saiu do banco de reservas, marcar o segundo do Mirassol na partida.

continua após a publicidade

Já a base, importante na atual campanha do Verdão, salvou novamente. Allan aproveitou cruzamento de Vardelan para, de cabeça, marcar o terceiro e garantir a classificação.

Palmeiras derrotou o Mirassol e garantiu vaga para o mata-mata do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O que vem por aí?

Classificado para a próxima fase do Paulistão, o Verdão irá enfrentar o São Bernardo, líder do grupo D, fora de casa. A data do confronto, por sua vez, será anunciada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) na próxima segunda-feira (24).

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 x 3 PALMEIRAS

Fase de grupos - 12ª rodada do Paulistão

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maião, em Mirassol (SP)

🥅 Gols: Flaco López (33'/1ºT), Yury Castilho (43'/1ºT), Raphael Veiga (2'/2ºT, Léo Gamalho (34'/2ºT) e Allan (41'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Ramon e Alex Muralha (MIR); Richard Ríos (PAL)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Ivan Baitello)

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor Alan Empereur e Daniel Borges; José Aldo, Danielzinho e Gabriel (Clayson); Chico Kim (Léo Gamalho), Negueba e Yury Castilho (Davó).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Benedetti e Vanderlan; Emiliano Martínez (Luighi), Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Rapahel Veiga; Facundo Torres (Allan), Estêvão (Mayke) e Flaco López (Thalys).