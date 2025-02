Escalações de Mirassol e Palmeiras: Abel promove mudanças na equipe

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Mirassol, neste domingo (23), fora de casa, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com a necessidade de vencer para manter vivo o sonho do tetracampeonato, Abel Ferreira promoveu mudanças em relação à equipe que venceu na última rodada da competição estadual.

Sem Gustavo Gómez, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e Murilo, suspenso devido ao acúmulo de cartões, Kaiky Naves e Benedetti formam a dupla de zaga titular nesta tarde.

Com a lesão de Maurício, que sofreu uma luxação no ombro direito durante o clássico contra o São Paulo, Flaco López assume a vaga entre os onze iniciais e formará trio de ataque ao lado de Estêvão e Facundo Torres.

Apesar de participar dos treinamentos com o restante da equipe durante a semana, Felipe Anderson não viajou até Mirassol e será desfalque. O jogador segue em transição física e deve estar à disposição da comissão caso o Palmeiras avance de fase no Paulistão.

Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Mirassol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Escalação do Palmeiras

O time do Palmeiras que vai a campo contra o Mirassol tem: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Benedetti e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

Já o Mirassol vai a campo com: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Daniel Borges; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Chico Kim, Negueba e Yuri.

Com 20 pontos conquistados, o Verdão precisa vencer o rival no interior e torcer por um tropeço da Ponte Preta, que enfrenta o Red Bull Bragantino, para avançar de fase na competição, uma vez que a equipe comandada por Abel Ferreira leva vantagem no saldo de gols.