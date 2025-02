Palmeiras define prazo para encerrar negociação por Vitor Roque

Com menos de uma semana para o encerramento da janela de transferências no Brasil, o Palmeiras segue em busca de reforços e definiu um prazo para encerrar – de forma positiva ou negativa – as negociações por Vitor Roque.

Com o intuito de evitar nova novela na janela após receber negativas de Andreas Pereira e Claudinho, a diretoria planeja manter conversas com as partes envolvidas somente até a próxima terça-feira (25), três dias antes do término do prazo de inscrições no país.

Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Betis, também da Espanha, até o término da temporada europeia. Com isso, o Palmeiras, além de acertar a parte financeira com o clube catalão, precisa de uma liberação da atual equipe para ter o jogador ainda em fevereiro.

A proposta apresentada pelo Palmeiras é de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões de reais na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atleta.

Desde que chegou ao Betis, Vitor Roque não conseguiu se firmar como titular e viu a concorrência no ataque aumentar após a chegada de reforços. Com a liberação, o clube espanhol teria um alivio na folha salarial pelos próximos quatro meses, além de não desembolsar eventuais bonificações previstas em acordo.

Vale lembrar que o Palmeiras tem até o fim de fevereiro, data de encerramento da janela de transferências no país, para contratar novos reforços. No entanto, o clube ainda pode aproveitar o novo período de registros, que ocorre entre os dias 2 e 10 de junho, antes do Mundial.

Alvo do Palmeiras, Vitor Roque em partida entre Betis e Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram @vitor_roque9)

Palmeiras no mercado

Com a oficialização de Micael no último sábado, o Palmeiras chegou a cinco reforços nesta janela de transferências: os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e o zagueiro Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo, válido até o fim da temporada, vindo do Atlético-MG.