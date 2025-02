Ex-Corinthians e comentarista apostam em eliminação do Palmeiras no Paulistão

O Palmeiras chega à última rodada da primeira fase do Paulistão tendo que torcer por uma combinação de resultados para avançar às quartas de final. Neste domingo (23), o Alviverde encara o Mirassol fora de casa, e para os comentaristas Ronaldo Giovaneli e João Pedro Sgarbi, da Band, a equipe de Abel Ferreira será derrotada.

Ídolo do Corinthians, Ronaldo Giovaneli palpitou uma vitória do Mirassol por 3 a 1, enquanto João Pedro Sgarbi projetou a derrota do Palmeiras por 1 a 0. Outros integrantes do programa "Jogo Aberto", João Paulo Cappellanes, Chico Garcia e Renata Fan apostaram em vitória e classificação do Alviverde.

Mesmo se vencer o Mirassol, o Palmeiras vai precisar de uma derrota ou empate da Ponte Preta, que joga contra o Red Bull Bragantino em casa. O São Bernardo lidera o Grupo D, com 23 pontos, seguido pela Macaca, que tem 22. O Alviverde é o terceiro colocado, com 20. Todos os jogos da rodada acontecem às 18h30.

Confira as informações do jogo entre Mirassol e Palmeiras

FICHA TÉCNICA - MIRASSOL X PALMEIRAS

12ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, São Paulo

Onde assistir: UOL Play (streaming), Zapping Sports (streaming) e Nosso Futebol+ (TV fechada)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Eduardo Barroca): Muralha; Ramon, Alan Empereur, João Carroll e Reinaldo; Danielzinho, Neto e Gabriel Santana; Chico, Negueba e Iury.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira): Weverton; Mayke, Benedetti, Naves e Piquerez; Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.