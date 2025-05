Palmeiras mantém sequência histórica e se afirma como principal candidato à Libertadores

O Palmeiras voltou a demonstrar força no futebol Sul-Americano e desponta como principal candidato ao título da Libertadores. Com a vitória sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, a equipe comandada por Abel Ferreira garantiu, de forma antecipada, a classificação às oitavas de final — pela nona vez consecutiva.

Ao todo, o Verdão chega a 19 partidas de invencibilidade como visitante, considerando todas as competições. O bom desempenho fora de casa é um fator fundamental para as pretensões do clube na competição continental.

A última derrota alviverde longe do Allianz foi ainda em 2024, quando a equipe foi superada pelo Corinthians, em Itaquera, pelo Brasileirão. No período, são 16 vitórias, três empates e quase 90% de aproveitamento.

— O objetivo que a gente buscava desde o começo do campeonato, graças a Deus, a gente conseguiu (classificação). Agora seguimos firmes, porque sabemos que ainda temos dois jogos para buscar a vitória — disse Estêvão.

A mentalidade de Estêvão, ao buscar a campanha perfeita mesmo após a classificação, demonstra o foco do elenco alviverde, que passou por modificações significativas na última janela de transferências. Sete reforços chegaram à Academia de Futebol, enquanto ídolos como Dudu e Rony deixaram o clube.

Com a fragilidade apresentada por alguns dos principais rivais, como Flamengo e Botafogo, o Palmeiras é o único clube que mantém campanha perfeita na Libertadores. Com a vaga já garantida, a equipe terá a oportunidade de descansar os principais jogadores, ao mesmo tempo em que foca suas forças no Brasileirão, onde lidera a tabela, e no Mundial, principal competição do calendário.

Estêvão comemora gol pelo Palmeiras na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Ataque funciona, e trio "ideal" volta a atuar junto

Os dois gols do Palmeiras sobre o Cerro Porteño saíram dos pés dos atacantes. Aos 40 minutos da primeira etapa, Estêvão, principal jogador da equipe no duelo, acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar para o Verdão.

Já Vitor Roque, que pecou na tomada de decisão ao longo dos 90 minutos, fez uma bela jogada individual pela ponta esquerda, driblou a zaga adversária e, no apagar das luzes, marcou o segundo e último gol do Verdão.

Titulares, ambos tiveram a companhia de Paulinho por pouco mais de 20 minutos em Assunção. O trio, considerado o ideal disponível para compor o ataque alviverde, ainda não recebeu muitas oportunidades em campo, muito devido à recuperação física do camisa 10, que retornou recentemente de uma cirurgia na perna.

Com a iminente transferência de Estêvão para o Chelsea, da Inglaterra, Abel Ferreira terá pouco tempo para entrosar o trio e precisará encontrar soluções em campo antes da viagem para a disputa do Mundial.