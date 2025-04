Abel comenta futuro de Naves no Palmeiras após oferta do Botafogo: ‘Pediu pra sair’

Direto ao falar sobre o tema, Abel Ferreira não se opôs à saída de Naves do Palmeiras, mas revelou a condição imposta pela diretoria para negociar o zagueiro. Nos últimos dias, o Verdão recusou uma proposta de empréstimo com opção de compra feita pelo Botafogo, que busca reforços após a lesão de Bastos.

continua após a publicidade

+ Palmeiras domina Corinthians e vence em reencontro após final do Paulistão

De acordo com o técnico, o Palmeiras só irá liberar jogadores do elenco em caso de venda definitiva. Apesar de participar ativamente das decisões, Abel deixou claro que a palavra final é do diretor Anderson Barros.

– O Naves foi um dos jogadores que mais pediu para sair, e deixamos sair, mas a verdade é que não apareceu proposta — a não ser agora, do Botafogo. E apareceu porque tem um jogador lesionado (Bastos). (…) Não vamos emprestar jogador. Se quiser, paga. Há um preço, e não é muito caro. Se quiser, paga. Não tenho problema nenhum em vender jogador para um rival – explicou Abel.

continua após a publicidade

Com as chegadas de Bruno Fuchs e Micael na última janela de transferências, Naves passou a ser a quinta opção no sistema defensivo. Em busca de mais minutos em campo, o zagueiro pediu para deixar o clube, que recusou a proposta devido aos moldes oferecidos.

– É nosso jogador, infelizmente hoje o Murilo se machucou. Apesar de pedir para ir emobra, jogou no Paulistão. Concorrência faz parte para todos, ele faz parte do grupo, mas não vamos aceitar negócios que não fazem sentido. Vamos ver o que é melhor para todas as partes. Já falei que gosto muito do jogador. É uma questão do departamento de futebol – completou.

continua após a publicidade

Abel Ferreira em partida do Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Fabio Giannelli/AGIF

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Naves pelo Palmeiras

Formado nas categorias de base, Kaiky Naves foi promovido ao time principal ainda em 2022. No período, disputou 40 partidas - sendo nove delas na atual temporada. O contrato do zagueiro com o Verdão é válido até o fim de 2028.