Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou publicamente pela primeira vez sobre o suposto pré-contrato assinado por Abel Ferreira para deixar o Verdão e acertar com o Al-Sadd, do Qatar. Em tom irônico, a mandatária afirmou que não houve quebra de confiança do lado do treinador.

- Al Sadd? Eu nem lembro desse clube, eu nem lembro, vocês que me lembram. O importante é que o Abel está no Palmeiras, ele ama estar no Palmeiras e tenho certeza que o torcedor palmeirense também. De jeito nenhum [abala a confiança que temos no Abel], o Abel tem a nossa profunda consideração. Ele é um treinador sério e focado, tem credibilidade conosco - disse Leila durante Conselho Técnico da CBF.

Leila voltou a manifestar que, se for reeleita, deseja que Abel Ferreira cumpra seu contrato com o Palmeiras até o final de 2025.

- O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025. É isso que nos interessa. Ele está onde quer estar e meu grande desafio seria que se o associado continuar confiando no meu trabalho, me reeleger presidente do Palmeiras, eu gostaria que o Abel ficasse conosco até o último dia do meu mandato. Seria histórico, acho que nenhum presidente esteve com um único treinador e comissão técnica em todo mandato - concluiu.

O Palmeiras está ciente da ação movida pelo Al-Sadd na Fifa e colocou à disposição o departamento jurídico do clube para auxiliar Abel Ferreira.

