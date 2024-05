Recuperado de cirurgia, Dudu se aproxima de retorno no Palmeiras

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 09:55 • São Paulo (SP)

Afastado dos gramados desde agosto do ano passado, Dudu, atacante do Palmeiras, está próximo de ser liberado pelo departamento médico. O jogador, que se recuperou de uma cirurgia no joelho direito, tem treinado normalmente com o restante do elenco e participou dos três tempos do jogo-treino contra o São Caetano, realizado na última sexta-feira, na Academia de Futebol.

Apesar de participar das atividades com bola, Dudu ainda realiza a transição entre parte física e técnica. Na quinta-feira, o Palmeiras recebe o San Lorenzo, da Argentina, no Allianz Parque, em partida que pode marcar o retorno do atacante. Já classificado às oitavas de final da Libertadores, o Verdão luta pela liderança geral da fase de grupos.

A tendência é que Dudu retorne próximo ao prazo mínimo previsto pela equipe médica. À época, a previsão era de que o atacante ficasse entre nove e 12 meses afastado, ou seja, entre maio e agosto.

Ídolo do clube, o atacante está fora de combate desde o dia 27 de agosto, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e teve constatada uma lesão no menisco (veja detalhes), na vitória do Palmeiras sobre o Vasco por 1 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 443 partidas, Dudu é o jogador do atual elenco com mais jogos disputados pelo clube. No período, o camisa 7 conquistou doze taças, incluindo duas Libertadores, marcou 88 gols e distribuiu 102 assistências.

