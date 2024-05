Allianz Parque completa 10 anos de vida em novembro deste ano (Foto: Divulgação/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 27/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 27/05/2024 - 07:03

O Allianz Parque completa dez anos nesta temporada, e o Palmeiras busca encerrar uma dívida de R$ 160 milhões com a WTorre, construtora e administradora do estádio do Verdão.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Tanto Palmeiras quanto WTorre vem conversando para a construtora receber a dívida em breve, uma parte à vista e o outro restante de maneira parcelada.

+ Acredita que o Verdão vai ser campeão da Libertadores? Então se liga na odd a longo prazo: 5.00!

A WTorre sabe da importância dos jogos para o Allianz Parque, tanto que trabalha em conjunto com o Palmeiras toda temporada para que o Verdão saia o menos possível da Pompéia.

Porém, o planejamento de eventos do Allianz Parque sempre depende da colaboração da Conmebol, CBF e FPF na organização de seus respectivos campeonatos.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O planejamento de shows para este ano foi feito para que o Palmeiras fosse menos atrapalhado justamente no segundo semestre, que sempre é o período mais decisivo da temporada.

A ideia da WTorre é de que o Verdão perca de cinco a seis jogos por ano no Allianz Parque, mas que todo jogo decisivo seja feito no estádio, nem que seja com o palco bloqueando o Gol Norte.

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

O próximo jogo do Palmeiras no Allianz Parque está marcado para quinta-feira (30), quando o Verdão encara o San Lorenzo, pela Libertadores, no jogo que marca a despedida de Endrick.