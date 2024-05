Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 12:13 • Roma (ITA)

Felipe Anderson, jogador da Lazio e atual reforço do Palmeiras, se emocionou com a torcida em despedida do clube em que atuou por grande parte da carreira, neste domingo (26), no empate em 1 a 1 contra o Sassuolo.

👆 Assista o vídeo acima:

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O meia brasileiro de 31 anos assinou o pré-contrato com o Verdão em abril deste ano, tendo prazo até 2027. Ao fim da partida da última rodada do campeonato, Felipe Anderson recebeu uma camisa emoldurada com o número 326, total exato de jogos em que atuou pelos Biancocelesti.

➡️ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!

O jogador, que teve procura da Juventus pelo desempenho na atual temporada, optou por ir ao Palmeiras e obter mais chances de atuar pela Seleção Brasileira de Dorival Junior. em 2013, em transferência do Santos, e conquistou o primeiro título com o clube quatro anos depois, na Supercopa da Itália de 2017.

(Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Após três anos atuando na Premier League, na passagem pelo West Ham da Inglaterra entre 2018 a 2021, ele retornou à Itália e atuou por três temporadas consecutivas sem perder um jogo com a camisa da Lazio, até o dia de sua despedida (151 no total).

Felipe Anderson ajudou o clube de Roma a terminar a temporada do Italiano na sétima colocação, com 61 pontos em 38 rodadas e classificada para a Liga Europa.