Palmeiras registra zagueiro no BID e confirma inscrição no Paulistão

O Palmeiras registrou Koné Zie Mohamed no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O zagueiro marfinense foi inscrito na atual edição do Campeonato Paulista, de acordo com apuração da reportagem do Lance!.

Ainda em novembro, o Palmeiras acertou a contratação de Koné, que assinou vínculo válido até setembro de 2028. O jogador chegou para reforçar o elenco sub-20, mas não pôde ser inscrito na Copinha devido ao encerramento do prazo.

- Só tenho a agradecer ao Palmeiras pela oportunidade. Estou muito feliz de assinar meu primeiro contrato profissional, esse dia vai ficar marcado para sempre na minha vida. Quero representar essa camisa com muito amor, raça e determinação - disse o defensor após assinatura de seu contrato com o clube paulista.

Sem poder disputar a principal competição de base do futebol brasileiro, Koné foi integrado ao elenco profissional para treinamentos neste início de janeiro e realiza atividades na Academia de Futebol sob supervisão de Abel Ferreira.

O elenco profissional do Palmeiras possui atualmente quatro zagueiros após a saída por empréstimo de Micael para o Inter Miami, dos Estados Unidos. São eles: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Bendetti.

Segundo adiantou a reportagem do Lance!, a posição de zagueiro é uma das prioridades do Palmeiras nesta janela de transferências. Anteriormente, a diretoria acertou a permanência de Fuchs, agora com contrato até o fim de 2029, após atuar emprestado pelo Atlético-MG na última temporada.

