Marcos comenta fala de Abel e defende Weverton em disputa no gol do Palmeiras

Ex-goleiro e um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Marcos utilizou as redes sociais para se pronunciar a respeito da fala de Abel Ferreira. Em entrevista coletiva após a vitória sobre a Portuguesa, na rodada de estreia do Campeonato Paulista, o técnico afirmou considerar Weverton o maior goleiro da história do clube.

continua após a publicidade

➡️Abel revela lesões no Palmeiras e relembra Libertadores após vitória: 'Agora o VAR aprendeu'

Em publicação nas redes sociais, Marcos defendeu o camisa 21, reserva no confronto diante da Portuguesa. Para o ex-jogador, Weverton deveria ser titular em razão da história construída e dos títulos conquistados nas últimas temporadas. Ao mesmo tempo, ponderou que o posto de melhor goleiro depende de opiniões individuais dos torcedores.

- Eita, polêmicas logo no começo da temporada? 'Sé loko', o ano promete pra mim. Paredão (Weverton) merecia começar como titular por toda história construída nesses anos, aí vai da disputa do dia dia entre os goleiros pra ver a sequência. Quanto ao maior e melhor goleiro, são opiniões individuais, cada um acha esse ou aquele em um time de 111 anos. Todos foram importante, Weverton talvez seja o mais vitorioso, então merece todo o nosso respeito! Pelo amor de Deus, vamos esperar pra estressar um pouco mais pra frente, tá cedo ainda, hein? Bom ano, amigos! - afirmou Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, em postagem nas redes sociais.

continua após a publicidade

Marcos rebate fala de Abel Ferreira após estreia do Palmeiras no Paulistão (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

➡️Palmeiras x Flamengo: ex-árbitros opinam em lance polêmico envolvendo Pulgar

Veja a fala de Abel sobre Weverton

Abel Ferreira, em entrevista coletiva no Canindé, pronunciou-se a respeito de investidas de clubes brasileiros por Weverton no mercado de transferências. De forma direta, o treinador afirmou que o goleiro segue com contrato válido até o fim de 2026 e faz parte do planejamento da comissão técnica para a temporada.

- É muito claro (sobre o interesse do mercado em Weverton): tem contrato, é jogador do Palmeiras, ganhou títulos comigo. É o maior goleiro da história do Palmeiras, vocês gostem ou não. Tem contrato, é uma posição que estou muito contente - iniciou

continua após a publicidade

- Lomba traz coisas que vocês não sabem. É um jogador que eu não abdico. Não adianta ter os melhores jogadores se não tiver o espírito certo. Eles vão ter a oportunidade de disputar um lugar, e para isso existe um treinador para escolher - finalizou Abel Ferreira.

Weverton durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Nos últimos dias, Grêmio e Bahia entraram em contato com representantes do jogador para propor uma mudança de ares nesta janela de transferências. Internamente, a diretoria do Palmeiras se mostrou incomodada com a postura do clube gaúcho, que iniciou as tratativas sem comunicar o clube, e reafirmou o interesse em manter Weverton no elenco, apesar da disputa com Carlos Miguel.

Titular e referência técnica do Palmeiras nas últimas temporadas, Weverton perdeu a titularidade na reta final de 2025 após sofrer uma lesão na mão, que o afastou das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e da decisão da Libertadores, contra o Flamengo.