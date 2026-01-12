Torcedores do Palmeiras se revoltam com atuação de jogador emprestado
Jovem foi emprestado para ter mais minutos em campo
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras tem um elenco robusto para a temporada 2026, e muitas vezes é necessário emprestar alguns jogadores. No começo do ano, o lateral-direito Gilberto foi cedido ao Athletico Paranaense por um ano, e seu desempenho no Furacão irritou alguns torcedores do Verdão.
Torcedores do Palmeiras avaliam estreia de Marlon Freitas: ‘Deve estar assustado’
Fora de Campo
Neymar pede camisa do Palmeiras a Vitor Roque ao vivo; veja
Fora de Campo
Villani é sincero sobre jogador do Flamengo em empate: ‘Impressão minha’
Fora de Campo
No seu segundo jogo pelo clube do Paraná, o jogador de 20 anos, formado nas categorias de base do Palmeiras, deu uma assistência. O jovem foi titular nas duas primeiras rodadas do campeonato estadual, contra Cianorte e Andraus.
➡️Villani é sincero sobre jogador do Flamengo em empate: 'Impressão minha'
Nas redes sociais, os torcedores do Athletico avaliaram de maneira positiva os primeiros jogos de Gilberto, que pertence ao Palmeiras. Em contrapartida, as boas atuações do jovem foram motivo de irritação de alguns palmeirenses, que queriam oportunidades para o jogador no Verdão. Veja os comentários abaixo:
Veja reação dos palmeirenses com os primeiros jogos de Gilberto no CAP
Palmeiras acertou o empréstimo do jovem por uma temporada
Por empréstimo, o lateral-direito Gilberto, de 20 anos, deixou o Palmeiras e acertou com o Athletico. O clube anunciou a chegada do jovem no final do ano passado. Fora dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira, o jogador foi negociado para ganhar maior minutagem em campo.
Um dos destaques da equipe sub-20 do Palmeiras, o jogador participou diretamente de 16 gols, com 13 assistências, em 36 partidas, mesmo atuando como defensor. Apesar disso, embora tenha treinado com o elenco principal da Academia de Futebol e sido relacionado para jogos do Campeonato Brasileiro, não recebeu oportunidades em campo.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Nos dois primeiros jogos de Gilberto no Athletico, o jovem que pertence ao Palmeiras foi titular e se destacou. Pelo desempenho, alguns torcedores do Verdão se irritaram e pediram sua volta.
- Matéria
- Mais Notícias