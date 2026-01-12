O Palmeiras tem um elenco robusto para a temporada 2026, e muitas vezes é necessário emprestar alguns jogadores. No começo do ano, o lateral-direito Gilberto foi cedido ao Athletico Paranaense por um ano, e seu desempenho no Furacão irritou alguns torcedores do Verdão.

No seu segundo jogo pelo clube do Paraná, o jogador de 20 anos, formado nas categorias de base do Palmeiras, deu uma assistência. O jovem foi titular nas duas primeiras rodadas do campeonato estadual, contra Cianorte e Andraus.

Nas redes sociais, os torcedores do Athletico avaliaram de maneira positiva os primeiros jogos de Gilberto, que pertence ao Palmeiras. Em contrapartida, as boas atuações do jovem foram motivo de irritação de alguns palmeirenses, que queriam oportunidades para o jogador no Verdão. Veja os comentários abaixo:

Gilberto ganhou títulos na base do Palmeiras (Foto: Instagram @gilbertojr05_)

Veja reação dos palmeirenses com os primeiros jogos de Gilberto no CAP

Palmeiras acertou o empréstimo do jovem por uma temporada

Por empréstimo, o lateral-direito Gilberto, de 20 anos, deixou o Palmeiras e acertou com o Athletico. O clube anunciou a chegada do jovem no final do ano passado. Fora dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira, o jogador foi negociado para ganhar maior minutagem em campo.

Um dos destaques da equipe sub-20 do Palmeiras, o jogador participou diretamente de 16 gols, com 13 assistências, em 36 partidas, mesmo atuando como defensor. Apesar disso, embora tenha treinado com o elenco principal da Academia de Futebol e sido relacionado para jogos do Campeonato Brasileiro, não recebeu oportunidades em campo.

Nos dois primeiros jogos de Gilberto no Athletico, o jovem que pertence ao Palmeiras foi titular e se destacou. Pelo desempenho, alguns torcedores do Verdão se irritaram e pediram sua volta.