Palmeiras chega à reta final da janela com duas contratações e elenco reformulado

O Palmeiras tem até o dia 3 de março, data que marca o encerramento da janela de transferências, para registrar novas contratações vindas do exterior. Até o momento, o clube oficializou duas chegadas: o volante Marlon Freitas e o atacante Jhon Arias.

continua após a publicidade

+ Palmeiras mantém otimismo para ter Allianz no Paulistão; entenda obstáculos

Juntos, os reforços custaram pouco menos de R$ 200 milhões aos cofres do clube, com destaque para a negociação que tirou Arias do Wolverhampton, da Inglaterra, a segunda mais cara da história do Palmeiras, avaliada em 25 milhões de euros.

Com apenas cinco dias restantes, a tendência é que novos reforços sejam anunciados apenas na metade do ano, com a reabertura da janela. Ainda assim, a diretoria trabalha nos bastidores para encaminhar acordos antes do prazo final.

continua após a publicidade

Entre as prioridades está o zagueiro Nino, atualmente no Zenit. Embora o Palmeiras tenha bases acertadas com o defensor e seus representantes, o clube russo não demonstra interesse em liberá-lo no meio da temporada europeia. O Alviverde, por sua vez, não descarta intensificar as negociações para contar com o atleta a partir de junho.

O sistema defensivo aparece como a principal prioridade do Palmeiras após a saída por empréstimo de Micael para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Atualmente, a equipe conta com quatro zagueiros no elenco profissional: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti.

continua após a publicidade

O planejamento é manter a nova diretriz adotada pelo clube no mercado, com foco em jogadores prontos, sem necessidade de adaptação ao futebol brasileiro e com capacidade de contribuir a curto prazo, como ocorreu nas contratações de Marlon Freitas e Jhon Arias.

Arias foi uma das movimentações do Palmeiras nesta janela de transferências (Foto: MARCUS ANGELO/Photo Premium/Gazeta Press)

Outra posição em que o Palmeiras avalia movimentações é a de volante, setor que perdeu Aníbal Moreno nesta janela, negociado com o River Plate.

O iminente fechamento do período de transferências ocorre no momento em que a comissão técnica parece ter encontrado uma formação ideal, com poucas dúvidas remanescentes, sendo a principal delas sobre como encaixar Jhon Arias entre os titulares.

Palmeiras reformula elenco com saídas

Ao passo que trouxe apenas dois reforços nesta janela de transferências, o Palmeiras negociou seis jogadores do elenco profissional.

Facundo Torres (Austin FC), Weverton (Grêmio) e Aníbal Moreno (River Plate) foram negociados em definitivo pela diretoria alviverde. Já Micael (Inter Miami), Raphael Veiga (América) e Bruno Rodrigues (Cruzeiro) foram cedidos por empréstimo.

As movimentações abrem espaço para jogadores das categorias de base no elenco principal, ao mesmo tempo que garantem mais minutos em campo para atletas contratados na última temporada.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.