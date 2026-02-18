O meio-campista Andreas Pereira e o atacante Flaco López aparecem como os principais destaques do Palmeiras neste início de temporada. Juntos, participaram diretamente de 14 dos 18 gols marcados pela equipe, o equivalente a 77% da produção ofensiva total.

continua após a publicidade

+ Palmeiras bate recorde de arrecadação com R$ 1,7 bi impulsionado por vendas

Os resultados dentro de campo garantiram ao Palmeiras a segunda melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista, empatado em pontos com o líder Novorizontino. Além da liderança momentânea no Brasileirão Brasileirão, competição na qual segue invicto após três rodadas.

Andreas Pereira, afastado desde o início de janeiro após lesão no ombro sofrida no clássico contra o Santos, disputou nove das 11 partidas do Palmeiras em 2026, enquanto Flaco López entrou em campo em dez oportunidades.

continua após a publicidade

O atacante argentino Flaco López só não participou da estreia da equipe, em 10 de janeiro, na vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa. Já Andreas Pereira foi desfalque na goleada sofrida diante do Novorizontino e no triunfo sobre o Mirassol.

Os números reforçam a candidatura de Andreas Pereira e Flaco López, convocados por suas respectivas seleções em 2025, a uma vaga na próxima Copa do Mundo FIFA. Seleção Brasileira e Seleção Argentina ainda terão duas janelas de convocações em Datas Fifa antes do Mundial, a primeira em março e a segunda em junho.

continua após a publicidade

Assim como o restante do elenco, a dupla recebeu dois dias de folga após o empate na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e retorna às atividades nesta quarta-feira (18), na Academia de Futebol. O Alviverde volta a campo no sábado (21), quando enfrenta o Capivariano, na Arena Barueri, pelas quartas de final do estadual.

Comemoração de Flaco López no gol do plameiras sobre o Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotografico/Gazeta Press)

Números de Andreas e Flaco López pelo Palmeiras em 2026

Andreas Pereira

1 gol 5 assistências 9 jogos

Flaco López

5 gols 3 assistências 10 jogos

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🍀Aposte na vitória do Palmeiras nas quartas do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.