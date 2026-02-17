Palmeiras bate recorde de arrecadação com R$ 1,7 bi impulsionado por vendas

O Palmeiras encerrou 2025 com aproximadamente R$ 1,7 bilhão em receita bruta, o maior valor de arrecadação de sua história. A cifra representa um aumento de cerca de R$ 500 milhões em relação ao faturamento de 2024, que até então era o recorde. O resultado foi impulsionado, principalmente, pela venda de atletas, entre eles o atacante Estêvão e o meio-campista Richard Ríos.

Cerca de R$ 600 milhões da receita total do Palmeiras tiveram origem na negociação de atletas, valor que representa pouco mais de um terço do montante final. A informação, embora ainda não tenha sido divulgada oficialmente pelo clube, foi confirmada pela presidente Leila Pereira em publicação nas redes sociais.

O Palmeiras havia divulgado, em demonstrativo publicado em novembro, superávit de pouco mais de R$ 280 milhões. O resultado mantém a trajetória de crescimento financeiro desde que a mandatária assumiu o comando do clube, em 2022.

Vale lembrar que o valor poderia ser ainda mais impulsionado em caso de conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, competições em que o Palmeiras terminou como vice-campeão, além da receita da Copa do Brasil, na qual foi eliminado ainda nas oitavas de final pelo Corinthians.

A expectativa é de que o Palmeiras mantenha a curva de crescimento em receitas dos últimos anos e voltará a apostar na venda de jogadores como estratégia para sustentar o faturamento bilionário.

Com a semana livre após classificação ao mata-mata do Paulistão, o Palmeiras concedeu dois dias de folga ao elenco, que reotrno Às atividades nesta quarta-feira (18). A partidas das quartas de final, contra o Capivariano, acontece no sábado (21), a partir das 20h30 (de Brasília).

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

