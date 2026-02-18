O Palmeiras se reapresentou após dois dias de folga e iniciou a preparação para enfrentar o Capivariano, pelas quartas de final do Paulistão. Principal contratação da última janela de transferências, o colombiano Jhon Arias participou integralmente das atividades na Academia de Futebol e segue em processo de adaptação antes da estreia.

A expectativa é de que o colombiano esteja em campo no próximo sábado (21), quando o grupo retorna em busca da classificação às semifinais do estadual, na Arena Barueri.

O elenco do Palmeiras iniciou, nesta quarta, os trabalhos com uma ativação muscular e, posteriormente, aprimorou dinâmicas de jogo. Na sequência, a comissão técnica comandada por Abel Ferreira promoveu um exercício em dimensões reduzidas, com dois times.

Com a recuperação de Felipe Anderson, o Palmeiras tem apenas dois atletas sob cuidados do departamento médico: o meia Figueiredo, em transição física, e o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita realizada na temporada passada.

O Palmeiras conquistou a segunda melhor campanha na fase inicial do Campeonato Paulista e terá a vantagem do mando de campo diante do Capivariano. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Elenco do Palmeiras, com a presença de Arias, durante treinamento na Academia de Futebol, antes do duelo contra o Capivariano, pelas quartas de final do Paulistão (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

