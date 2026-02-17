Palmeiras terá ingressos a partir de R$ 20 para quartas contra o Capivariano

O Palmeiras divulgou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Capivariano, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no próximo sábado (21). Os preços das entradas partem de R$ 20, e a comercialização terá início exclusivo para os sócios-torcedores Avanti a partir das 12h (de Brasília) desta quarta-feira (18), no site www.ingressospalmeiras.com.br.

A venda para o público geral, por sua vez, terá início às 10h (de Brasília) da próxima sexta-feira (20). Não haverá comercialização de ingressos nas bilheterias do estádio.

Preço dos ingressos para Palmeiras x Capivariano

Setor A (Portão 4): R$60,00 [inteira] e R$30,00 [meia-entrada]

Setor A1 (Portões 5 e 6): R$60,00 [inteira] e R$30,00 [meia-entrada]

Setor B (Portões 2 e 3): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

Setor C (Portão 16 – Torcida Palmeiras Pay): R$20,00 [inteira]

Setor C1 (Portões 13 e 15): R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]

Setor D1 (Portão 12): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

Valores dos ingressos para a partida entre Palmeiras e Capivariano, na Arena Barueri, pelas quartas do Paulistão (Foto: Reprodução / Palmeiras)

Meia-entrada

Os torcedores com direito à meia-entrada na compra de ingressos para os jogos do Palmeiras como mandante precisam passar por um novo processo de comprovação do benefício, realizado exclusivamente de forma virtual antes da aquisição das entradas.

Palmeiras no Paulistão

O Palmeiras garantiu a segunda colocação geral na fase de grupos após empatar por 1 a 1 com o Guarani. Ao todo, foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas, com os mesmos 16 pontos do Novorizontino, que assegurou a liderança nos critérios de desempate.

Nos clássicos, a equipe venceu os três confrontos disputados, dois deles como mandante e um na Neo Química Arena, contra o Corinthians. Foram cinco gols marcados e apenas um sofrido.

Agora, o time comandado por Abel Ferreira enfrenta o Capivariano com a vantagem do mando de campo e, em caso de classificação, disputará a semifinal na Arena Barueri.