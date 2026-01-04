Números empolgam, mas Mauricio sofre com oscilações no Palmeiras e tenta volta por cima

No início da temporada passada, o meio-campista Mauricio era um dos jogadores que geravam mais expectativas na torcida do Palmeiras, principalmente nos primeiros jogos do Paulistão, mas teve uma lesão e uma queda no rendimento durante o ano de 2025. Em 2026, no entanto, o jogador tenta dar a volta por cima no clube em busca recuperar a titularidade com Abel Ferreira.

continua após a publicidade

➡️ Reapresentação, Paulista, Brasileiro e Copinha: confira a agenda do Palmeiras no mês de janeiro

Mauricio iniciou aquela temporada muito bem, marcando cinco gols em oito partidas do Estadual, sendo dois logo na estreia do Verdão, justamente contra a Portuguesa, time adversário também desta primeira rodada de 2026, marcado para o dia 10, no Canindé.

Apesar de ter iniciado de forma positiva, acabou lesionando o ombro na metade de fevereiro em partida contra o São Paulo, no Allianz Parque, precisou passar por cirurgia e ficou fora dos gramados por dois meses. No retorno, apesar da pausa, conseguiu desempenhar um melhor futebol até o Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano.

continua após a publicidade

Depois disso, já no segundo semestre, o jogador oscilou e acabou amargando bastante a reserva. Ainda que tenha feito uma temporada irregular, os números foram interessantes. Mauricio foi o quarto artilheiro do time, com dez gols – ao lado de Facundo Torres – e atrás apenas dos atacantes Flaco López, com 25, Vitor Roque, com 20 e Estêvão, com 12. Na criação de jogadas, foi o líder, com 11 assistências.

O esquema tático também parece ter influenciado no desempenho do jogador. Com a ascensão da dupla Flaco-Roque e o esquema 4-4-2, o camisa 18 passou a disputar vaga com Raphael Veiga e Sosa na meia-esquerda, apesar de nenhum deles terem rendido o esperado. Do lado oposto, Felipe Anderson, que também viveu momentos de altos e baixos, revezou a posição com o garoto Allan, que terminou a temporada em alta e como uma das promessas para 2026.

continua após a publicidade

Mauricio no 1° x 2° semestre de 2025 no Palmeiras:

Jogos: 24 x 29 Titular: 15 x 21 Gols: 8 x 2 Assistências: 4 x 7 Minutos para participar de gol: 111 x 194 Passes decisivos por jogo: 1.0 x 1.2 Finalizações por jogo: 1.7 x 1.4 Grandes chances convertidas: 4/8 x 2/8 Dribles certos por jogo: 0.2 x 0.3 Duelos ganhos por jogo: 1.4 x 2.3 Faltas sofridas por jogo: 0.5 x 0.9 Nota Sofascore: 7.10 x 6.97

*Números disponibilizados pelo Sofascore

➡️ Palmeiras mexe em quase todos os setores e coloca reformulação à prova no Paulistão

Mauricio no Palmeiras

O camisa 18 chegou ao Verdão em junho de 2024, quando deixou o Internacional, e tem contrato até 2029. Na época, o Palmeiras pagou 10,5 milhões de euros (R$ 62,1 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Pelo Verdão, são 75 jogos e 14 gols marcados.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras