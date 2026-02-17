Palmeiras tem semana livre após maratona e busca integrar Arias para quartas do Paulistão

O Palmeiras terá semana livre antes de retornar a campo no próximo sábado (21), quando enfrenta o Capivariano, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Após a maratona no início da temporada, o elenco alviverde recebeu dois dias de descanso e retorna às atividades na Academia de Futebol na quarta-feira (18).

Com isso, a comissão técnica comandada por Abel Ferreira terá quatro dias de trabalho. O clube costuma realizar atividades no período da manhã quando as partidas são disputadas na região metropolitana de São Paulo, o que amplia o tempo de preparação para integrar Jhon Arias, principal contratação nesta janela de transferências.

O colombiano já participou de dois treinamentos com o grupo e mantém boa condição física ao retornar ao Brasil em meio a temporada europeia. Registrado no BID da CBF, o jogador deve ganhar minutos já nas quartas de final e estar plenamente adaptado para o confronto contra o Fluminense, seu ex-clube, pelo Campeonato Brasileiro.

- Veio bem (fisicamente). Está integrado e, se tudo correr bem, está à disposição do treinador nas quartas - explicou o auxiliar João Martins.

Jhon Arias em apresentação no Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras encara maratona, mas mantém 100% nos clássicos

O Palmeiras atingiu a marca de 11 partidas em 37 dias, incluindo três compromissos pelo Campeonato Brasileiro e oito pelo Paulistão. Com a pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo, o clube estreou na temporada em 10 de janeiro, quando venceu a Portuguesa fora de casa, após pouco menos de uma semana de pré-temporada.

O intervalo entre os compromissos neste início de 2026 é de pouco mais de três dias. O ritmo, no entanto, não afetou o desempenho do Palmeiras em clássicos, nos quais a equipe mantém 100% de aproveitamento. Foram três vitórias, incluindo uma diante do Corinthians, na Neo Química Arena, com cinco gols marcados e apenas um sofrido.

O retrospecto garantiu ao Palmeiras a segunda colocação geral ao término da primeira fase do estadual, além da vantagem de decidir o confronto das quartas de final, contra o Capivariano, na Arena Barueri. No Campeonato Brasileiro, são duas vitórias e um empate, com sete pontos, campanha que garante, no momento, a liderança.

