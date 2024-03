(Foto: Divulgação/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 19:28 • São Paulo (SP)

O Palmeiras acertou um acordo com a empresa Sports Hub para a exploração das placas de publicidade no Allianz Parque de 2025 a 2029. O valor total do contrato será de R$ 315 milhões - ou seja, uma média de R$ 63 milhões por temporada.

- Estamos muito satisfeitos com esta parceria, que valorizará ainda mais a marca do Palmeiras e contribuirá com a manutenção do ciclo extremamente vitorioso que estamos vivendo. Temos trabalhado com o máximo esforço para continuarmos no caminho das vitórias e dos títulos - disse a presidente Leila Pereira.

O contrato do Palmeiras com a Sports Hub é inferior ao do Flamengo com a Brax. O Rubro-Negro vendeu as mesmas propriedades por R$ 330 milhões - uma média de R$ 66 milhões por temporada. Anteriormente, o Corinthians vendeu as mesmas propriedades por R$ 240 milhões - uma média de R$ 48 milhões por ano.

- O Departamento de Marketing tem se empenhado em participar do orçamento do clube de forma cada vez mais ativa, valorizando os parceiros estratégicos e buscando receitas que potencializem os investimentos do clube. O contrato que firmamos com a Sports Hub envolve valores muito expressivos e vem ao encontro das metas que estabelecemos - avaliou o diretor de marketing do Palmeiras, Everaldo Coelho.

Acordo do Verdão é inferior ao do Rubro-Negro (Foto: Gustavo Motta/Pera Photo Press/Gazeta Press)

