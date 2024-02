Flamengo supera Corinthians e fecha acordo de R$ 330 millhões por placas publicitárias

O contrato do clube carioca com a Brax será o maior do tipo no Brasil. Recentemente, o Corinthians vendeu as mesmas propriedades por R$ 240 milhões - uma média de R$ 48 milhões por ano.



Anteriormente, o Flamengo negociava suas placas por conta própria e faturava em torno de R$ 30 milhões por temporada. A valorização, portanto, será superior a 100%.



Cabe destacar que o acordo com a Brax inclui “tapetes 3D, painéis estáticos, prismas e painéis de LED” dos jogos do Rubro-Negro como mandante no Brasileirão.