Diretor do Palmeiras se revolta com acordo entre São Paulo e TJD

(Foto: Cesar Greco / Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 17:33 • São Paulo (SP)

O Palmeiras se incomodou com o acordo feito entre São Paulo e o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol (FPF) sobre as polêmicas no Choque-Rei. As partes definiram o pagamento de multas para dirigentes e jogadores do Tricolor envolvidos na confusão, evitando punições aos são-paulinos.

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, entende que o acordo abre um precedente no futebol brasileiro, e questionou a ausência de punição aos envolvidos no lado do São Paulo.

- Se comete um ato grave e para não ser punido levanta o dedo e pede desculpas? E mais, vaza-se um vídeo antes da transação (disciplinar esportiva) ser assinada. Acho que estamos perdendo por completo a noção do que é racional em uma situação como essa - disse o dirigente palmeirense ao ge.

Em vídeo vazado na terça-feira (12), Belmonte pediu desculpas a Abel Ferreira por chamá-lo de “português de me…”. O diretor do São Paulo explicou que buscava identificar o treinador do Palmeiras ao árbitro do jogo, Matheus Candançan.

Anderson Barros ao lado de Leila Pereira (Foto: Cesar Greco)

- Nunca foi enviado ao Palmeiras (o vídeo) e não cabe enviar ao Palmeiras. Um vídeo transacional eu não consigo entender que ele tem valor que tem que ter. Quando você quer pedir desculpas a alguém, vai falar com a pessoa - esbravejou Anderson Barros.

A única chance de Palmeiras e São Paulo se enfrentarem na semifinal do Paulistão seria se o Verdão avancasse, o Tricolor passasse pelo Novorizontino nos pênaltis, o Red Bull Bragantino vencesse a Inter de Limeira e o Santos eliminasse a Portuguesa (no tempo normal ou pênaltis).