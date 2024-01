- Um contrato de R$ 240 milhões que vai nos estruturar para sairmos desta situação. São parcerias de placas, contrato de cinco anos. É a Brax. Assinamos com a Brax ontem, foi uma briga interna. A camisa sempre teve valor enorme. Agora numa gestão com lisura, acreditaram, chegaram no preço que gostaríamos, R$ 240 milhões divididos em cinco anos - disse Augusto Melo, durante participação no programa "Jogo Aberto", da Band.