Palmeiras engata melhor sequência no ano e tem indefinições positivas no ataque

O Palmeiras conquistou a quinta vitória consecutiva ao derrotar o Internacional no sul do país e vive sua melhor sequência - em atuações e resultados - na temporada. Com mais opções no setor após as movimentações da última janela de transferências, Abel Ferreira viu a concorrência no ataque aumentar com a recuperação de Paulinho e agora lida com dores de cabeça positivas para definir os titulares.

Nome menos estrelado do ataque, Facundo Torres é o jogador com a maior sequência consecutiva de partidas pelo Verdão no ano, com 18. Após boas atuações, especialmente na vitória sobre o Corinthians, o uruguaio marcou pela primeira vez com a camisa alviverde na partida no sul do país.

O crescimento de Facundo acontece no momento em que Abel Ferreira volta a contar com Paulinho. O camisa 10 ainda realiza trabalhos para atingir a forma física ideal, mas recebeu minutos em campo nos últimos dois jogos.

Além da dupla, que deve disputar uma vaga pelo lado esquerdo, Abel também conta com Vitor Roque no comando do ataque e Estêvão pela direita. A iminente saída do jovem, por sua vez, pode facilitar as decisões da comissão técnica, que ainda tem Flaco López, Luighi e Thalys como opções.

A melhora ofensiva, principal deficiência do time no início do Paulista, veio após a derrota na decisão do estadual para o maior rival. Apesar de contar com respaldo da diretoria e acumular dez títulos no comando do Palmeiras, Abel afirmou que a pressão por resultados não é uma preocupação - apesar dos questionamentos -,e destacou que o foco do trabalho está na adaptação e no rendimento dos jogadores em campo.

– A história diz que não é fácil ganhar aqui. Mas parece que o Palmeiras e o Abel têm que ganhar todos. Isto não me preocupa, preocupa saber que eu trabalho com qualidade, que ajudo meus jogadores. Não é porque ganhamos aqui que somos melhores agora do que quando perdemos a final contra o Corinthians – explicou o português.

Retorno de Paulinho aumentou as opções no ataque do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Paulinho e Vitor Roque ainda não atuaram juntos no ataque do Palmeiras

As duas maiores contratações da história do Palmeiras, Paulinho e Vitor Roque ainda não dividiram minutos em campo com a camisa alviverde. Titular nos últimos dois compromissos do Verdão, contra Corinthians e Internacional, o camisa 9 deixou o gramado justamente quando Abel acionou o ex-jogador do Atlético-MG, recuperado de uma lesão na perna após mais de quatro meses afastado.

Ainda em busca da forma física ideal, Paulinho deve receber oportunidades de forma progressiva nas próximas partidas. A tendência é que forme o trio de ataque ao lado de Roque e Estêvão assim que estiver em condições ideais.

Juntos, os atacantes custaram pouco mais de R$ 250 milhões aos cofres do Palmeiras na última janela de transferências.