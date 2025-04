Internacional e Palmeiras se enfrentaram na noite desta quarta-feira (16), no Beira-Rio, em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão. Por 1 a 0, a equipe comandada por Abel Ferreira levou a melhor e acabou com a invencibilidade do time gaúcho em 2025. Porém, dois lances geraram polêmica entre os torcedores. Na cabine de transmissão da Amazon Prime Video, a ex-árbitra Nadine Basttos analisou as duas situações e deu o veredito.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nadine Basttos analisou o lance que originou o gol da equipe paulista. Na visão da especialista, Bernabei chegou atrasado no lance e o contato foi puramente limpo.

- Richard Rios chega limpamente na bola e depois tem um contato com o pé do Bernabei, que chutou depois, chegou atrasado. Contato legal - comentou Nadine.

continua após a publicidade

Aos 29 minutos da segunda etapa, após uma defesa de Weverton, Richard Rios foi chutar a bola e resvalou na nuca de Fernando, volante do Internacional. Porém, o VAR nem chamou para analisar o lance. Durante a transmissão, Nadine analisou a jogada e deu sua opinião.

- Richard Rios chuta a bola e o Fernando reclama que foi atingido, mas na minha opinião, nada a marcar - disse a ex-árbitra.

Com 5 pontos, o Internacional ocupa a 10º colocação do Brasileirão e o próximo desafio será contra o Grêmio, no sábado (19), fora de casa, pela quinta rodada. Já o Palmeiras, soma 10 pontos e segue na vice-liderança. Na próxima rodada, vai ao Castelão enfrentar o Fortaleza, no domingo (20).

continua após a publicidade

Como foi Internacional x Palmeiras?

Como já se esperava antes do apito inicial, Internacional e Palmeiras fizeram um primeiro tempo físico, com muitas disputas no meio de campo. Apesar de os mandantes controlarem a posse de bola nos minutos iniciais, a equipe comandada por Abel Ferreira foi quem teve as primeiras chances de perigo, principalmente com Vitor Roque.

Aos poucos, o Inter passou a igualar as ações, mas encontrou dificuldade para criar no terço final do campo. Weverton pouco participou do jogo e só foi acionado quando torceu o tornozelo e precisou de atendimento médico. Ao todo, foram oito finalizações do Palmeiras (três na direção do gol) contra apenas uma do Colorado. O placar, no entanto, permaneceu zerado no Beira-Rio.

O início do segundo tempo foi de pressão total do Internacional, que quase abriu o marcador com Valencia. Pressionados, os visitantes aproveitaram para cair no gramado e esfriar o jogo. Minutos depois, Richard Ríos ganhou disputa pela ponta direita, cruzou rasteiro e encontrou Facundo Torres, livre na pequena área para anotar seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Logo na sequência, Estêvão teve a oportunidade para ampliar, mas chutou rente à trave.

Com a necessidade de garantir o resultado no Sul, Abel Ferreira modificou o esquema tático do Palmeiras e adotou uma linha com três defensores. Apesar da pressão do Internacional, o Verdão sofreu apenas um grande susto e segurou a vitória simples no Beira-Rio. Paulinho, no apagar das luzes, tentou driblar o goleiro Anthoni, que levou a melhor no duelo cara a cara. No rebote, Allan empurrou para o fundo das redes, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento.