Abel critica cobrança por títulos no Palmeiras: ‘Nem Guardiola e Ancelotti’

Satisfeito com o resultado do Palmeiras no sul do país, Abel Ferreira comentou sobre a cobrança por títulos no clube após a derrota na decisão do Paulistão para o maior rival.

Na visão do português, o público – seja torcedores ou a mídia – exagera nas cobranças por conquistas. Ele citou Guardiola, técnico do Manchester City, e Ancelotti, do Real Madrid, para justificar os tropeços do Verdão, como as eliminações nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores em 2024.

– As pessoas colocam todas as expectativas na sua mão e esperam que eu ganhe sempre, todos os anos, a mesma quantidade de títulos. Nem Guardiola e Ancelotti ganham, os melhores do mundo. Eu também não vou ganhar. Você me disse uma coisa que eu não sabia, não é fácil ganhar aqui – explicou.

– Eu ando com a medalha da final [do Paulistão] comigo. Vai comigo para todo lado. Muitas vezes, não só aqui no Brasil, há uma mentalidade de 'perdemos o primeiro lugar'. Eu penso diferente, eu ganhei o segundo lugar – completou.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, o Palmeiras chegou a dez pontos, encerrou sequência de 17 partidas sem derrotas do clube gaúcho e assumiu a liderança do Brasileirão após quatro rodadas.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Facundo marca pela primeira pelo Palmeiras

Contratado na última janela de transferências junto ao Orlando City, dos Estados Unidos, Facundo Torres se tornou titular do Palmeiras pela ponta esquerda do ataque e marcou seu primeiro gol com a camisa do clube após 20 partidas.

Aos 18 minutos da segunda etapa, o uruguaio aproveitou cruzamento de Richard Ríos dentro da área para finalizar com espaço e marcar o único gol do confronto do Beira-Rio.