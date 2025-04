Abel explica alterações na escalação do Palmeiras e avalia calendário

Com a sequência de viagens do Palmeiras nas próximas semanas, incluindo o duelo contra o Bolívar, em La Paz, Abel Ferreira promoveu duas mudanças na equipe para a partida contra o Internacional, no Beira-Rio. Titulares na vitória no Dérbi, Emiliano Martínez e Bruno Fuchs deram lugar a Aníbal Moreno e Giay, um dos destaques do time no confronto.

As alterações, no entanto, tiveram motivações distintas. Enquanto Martínez saiu devido a gestão física, o lateral-direito entrou na formação para duelar contra os pontas adversários.

– Uma (alteração) foi tática e a outra foi gestão de energia para jogar na máxima força. Nós sabíamos que o Internacional fechava muito bem o jogo interior. Em muitos jogos, o Fernando (meia do Internacional) entrava na linha de 5, e depois, com a bola, os pontas abrem. Não queria que o Fuchs apanhasse um ponta pela frente, então optei pelo Giay. Ele tem estado muito bem, é novo, e tem um processo de evolução bom. Temos paciência, sabemos quem contratamos, e eles sabem que jogar com a camisa do Palmeiras é muito pesado, a torcida é muito exigente – explicou.

Questionado a respeito do calendário, Abel foi claro ao relatar que o desgaste, principalmente nas viagens, não cai apenas no elenco, mas também nos demais funcionários do clube, mas tratou de reafirmar que trabalha "um jogode cada vez".

– Olha, para ser sincero, para eu não ficar estressado, é um jogo de cada vez. Recuperar os jogadores, o staff, o treinador. Os jogadores sentem o desgaste, mas nós também. Sobretudo nas viagens. Não durmo o tanto que gostaria e o sono é um dos maiores reparados da condição física – completou.

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira ao lado de Roger Machado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Outras respostas de Abel Ferreira

Duelo contra o internacional

– Não jogamos contra uma equipe qualquer. Temos que ressaltar, era uma das equipes no mundo que não tinha perdido em 2025. Equipe super competente, muito bem treinada, jogadores experientes.

Objetivos do Palmeiras

– O Palmeiras está sempre competindo. Ano passado, competimos na Copa do Brasil e fomos eliminados pelo campeão. Competimos na Libertadores e fomos eliminados pelo campeão. Fomos até a última rodada e perdemos o campeonato em casa para o Botafogo. O Palmeiras está lá, vamos ser verdadeiros.