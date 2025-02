Entenda o que falta para Rony deixar o Palmeiras e assinar com o Atlético-MG

A principal novela do Palmeiras no mercado de transferências pode estar perto do fim. Na última terça-feira (11), o Atlético-MG formalizou uma proposta para contratar Rony em definitivo.

O jogador é um antigo sonho da diretoria mineira e foi indicado por Cuca, que vê o atacante com as qualidades necessárias, como velocidade e qualidade no um contra um, para reforçar o elenco do Galo. O treinador, inclusive, entrou diretamente em contato com Rony para apresentar o projeto e auxiliar nas tratativas.

Para fechar o acordo, o Palmeiras aguarda compensação financeira, oficializada nas últimas horas pelo Atlético-MG. A diretoria paulista vê com bons olhos uma possível saída e não incluiu o atleta no planejamento para a temporada. Com os valores definidos, o Galo acertará os últimos detalhes burocráticos com o jogador, último estágio da negociação.

– Acho que sim (fim de ciclo). Como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom pra ele novos ares – afirmou Leila Pereira.

Os valores, no entanto, não foram revelados. Assim como em outros casos, o clube paulista não comenta negociações em andamento. A informação foi divulgada inicialmente pela "Itatiaia" e confirmada pelo Lance!.

Nas últimas semanas, Rony chegou a acertar com o Al Rayyan, do Catar, mas problemas burocráticos congelaram a transferência. Santos, Vasco e Fluminense também buscaram informações sobre Rony. O Tricolor carioca, inclusive, chegou a formalizar uma proposta, mas a retirou após o estafe do atleta demorar para enviar uma devolutiva.

Alvo do Atlético-MG, Rony voltou a ser relacionado para jogos do Palmeiras no duelo contra o Água Santa (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Rony pelo Palmeiras

Rony marcou 10 gols e deu seis assistências na temporada passada. No total, o atacante disputou 283 jogos com a camisa alviverde, anotando 70 gols e 32 assistências. Desde que chegou no Palmeira, ele conquistou 11 títulos, incluindo duas Copas Libertadores.

Mesmo fora dos planos do clube para a temporada, Rony voltou a ser relacionado e participou dos minutos finais do empate em 1 a 1 com o Água Santa, fora de casa, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.