Rony segue no radar do Atlético-MG apesar de voltar a atuar pelo Palmeiras

O Atlético-MG busca reforços nesta janela de transferências e mantém o interesse na contratação de Rony. Apesar de ter voltado a atuar pelo Palmeiras no último final de semana, o atacante segue fora dos planos do clube, que está aberto a ouvir propostas pelo jogador no mercado.

O nome de Rony agrada à direção do Atlético-MG, que já buscou sua contratação anteriormente. Além disso, Cuca, novo treinador da equipe, procura jogadores de velocidade para o setor e indicou o nome do atacante, visto como uma oportunidade na janela.

Os valores, no entanto, são o principal empecilho na negociação entre as partes. O Palmeiras busca uma compensação financeira e avalia Rony em cerca de 6 milhões de euros, enquanto o Atlético-MG tenta reduzir a pedida para avançar com as tratativas.

Dono de um dos maiores salários do elenco alviverde, Rony gostaria de, ao menos, manter seus vencimentos em uma eventual transferência, mas está disposto a reduzir a pedida após o interesse do Galo.

Nos bastidores, o clube mineiro demonstra confiança em um desfecho positivo e aposta na falta de minutagem de Rony, aliada ao contato de Cuca, para anunciar o atacante ainda nesta janela.

Rony, alvo do Atlético-MG, em partida do Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Propostas por Rony

Recentemente, o Al Rayyan encaminhou a contratação de Rony, que foi liberado pelo Palmeiras para viajar ao Catar e acertar os detalhes finais. Problemas burocráticos, no entanto, travaram as negociações, e o atacante permaneceu na Academia de Futebol.

Santos, Vasco e Fluminense também buscaram informações sobre Rony. O Tricolor carioca, inclusive, chegou a formalizar uma proposta, mas a retirou após o estafe do atleta demorar para enviar uma devolutiva.

Apesar de não estar no planejamento para 2025, ele foi inscrito na lista A do Palmeiras para o Paulistão e treina normalmente com o restante do elenco. Com a carência de opções para o ataque, o jogador foi relacionado pela primeira vez no ano e participou dos minutos finais do empate em 1 a 1 com o Água Santa, no último domingo (9).